L’entrevista del president en À Punt: un 1,7 % i 21.500 espectadors
Mazón ha donat la seua primera entrevista en la televisió pública des de la dana de fa quasi un any
València
La primera entrevista en la radiotelevisió pública valenciana À Punt llança un 1,7 % d’audiència i congrega uns 21.500 espectadors de mitjana després de l’informatiu nocturn. El programa s’ha quedat així per davall de la mitjana de la jornada en la cadena, que va ser d’un 4,2 %, amb 26.000 vidents de mitjana.
L’entrevista, en la qual afirma que només es penedix d’haver confiat en la paraula del Govern per “bona fe”, no va ser un dels continguts més vistos del dia. L’immediatament anterior, el Notícies Nit, va congregar 75.000 persones (6,1 %). El programa vespertí Va de Bo, quasi 32.000, un 3,1 %. Les dades són les dades.
