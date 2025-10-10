L’IGN detecta tres xicotets sismes enfront del litoral de Cullera en hora i mitja
Rafa Jover
El litoral de Cullera ha registrat, este matí, tres xicotets sismes en poc més d’hora i mitja, segons ha informat l’Institut Geogràfic Nacional, que situa estos moviments de manera genèrica en el golf de València.
El primer moviment sísmic s’ha produït a les 6:14 hores, amb una magnitud d’1,9 graus en l’escala Richter i a 12 quilòmetres de profunditat.
El segon ha tingut lloc a les 6:50 hores, amb una magnitud d’1,8 graus i a 3 quilòmetres de profunditat. Els dos moviments sísmics s’han localitzat enfront de la costa de Cullera.
El tercer sisme, d’1,9 graus de magnitud en l’escala de Richter, s’ha registrat a les 7:48 hores i ha sigut molt més superficial.
La província de València, amb estos tres sismes, en comptabilitza 69 en este 2025, superiors tots a 1,5 graus de magnitud; la província d’Alacant n’ha registrat 64, i la de Castelló, 14.
