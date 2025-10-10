PORCELLANES
Lladró creix un 3 % en vendes i es manté per segon any en beneficis
Les filials asiàtiques impulsen el negoci fins als 31,3 milions en 2024 mentres seguix la seua expansió a la Xina
Lladró consolida el seu segon exercici en beneficis nets, encara que amb unes vendes que a penes creixen, set anys després del canvi de propietat al comprar el fons PHI l’empresa fins llavors (2017) controlada per la coneguda saga familiar valenciana. La mercantil Lladró, SA, el cap de les companyies de la Ciutat de la Porcellana de Tavernes Blanques, va aconseguir una xifra de facturació de 31,1 milions d’euros durant l’exercici de 2024, la qual cosa suposa un creixement del 3,14 % en comparació amb l’any anterior. I va aconseguir un benefici net de 85.155 euros (un 232,7 % més que en 2023), enfront de les pèrdues de 620.295 euros de dos anys abans.
Centrada en el mercat asiàtic, la companyia està pilotada pel fons d’inversió PHI i té Ana Rodríguez al capdavant de la direcció general de l’empresa. En 2024, la firma de productes de ceràmica decorativa va continuar la seua expansió amb noves obertures en “mercats clau”, segons indica en el seu informe de gestió. A la Xina va inaugurar una botiga d’il·luminació a Pequín, i a Vietnam va sumar un altre establiment a Ho Chi Minh. A més, a l’Índia va reubicar la seua boutique a Delhi Amncience Mall i va traslladar el seu espai en Chennai Palladium a un format més reduït.
Expansió comercial
Turquia també va formar part d’esta estratègia amb l’obertura de comerços en el showroom de mobles Dreamhome a Istanbul i en Beymen Zorlu Center. D’altra banda, a Europa va ampliar la seua presència amb una nova obertura a Sofia Ring Mall, Bulgària, així com una boutique a Varsòvia, Polònia. I a Mèxic, Lladró va inaugurar una nova shop in shop en PH León. El creixement comercial de Lladró es va forjar també amb la presència en fires internacionals a París, Delhi, Londres i Osaka, entre d’altres, “consolidant el seu posicionament en estos mercats estratègics”, destaca la companyia en el seu informe de gestió de 2024. Enguany ha posat en marxa Lladró Club i ha reforçat el canal B2B amb la creació d’una nova web específica per a este segment de mercat.
Lladró també ha enfortit la seua associació amb Loewe mitjançant un projecte conjunt d’estes dos marques espanyoles. En l’àrea de llicències ha incorporat Batman i Tweety en la selecció d’icones populars desenrotllades per la firma.
La firma ceràmica és la capçalera d’un grup empresarial del qual formen part Arte y Porcelanas (amb una facturació de 12,9 milions d’euros), Daisa Diseños Artísticos e Industriales (3,6 milions), així com filials comercials al Regne Unit, Itàlia, els EUA, Mèxic, Singapur, l’Índia, el Japó, la Xina i Shanghai, entre d’altres.
Endeutament
Lladró desenrotlla el seu negoci en l’àmbit internacional, per la qual cosa destaca que el “risc divisa és un dels principals aspectes a controlar, atesa la seua especial incidència sobre el compte de resultats de la companyia”. En este últim exercici, les divises amb les quals treballa han tingut un comportament estable, excepte el ien, la depreciació del qual ha tingut un impacte significatiu. En 2024 va tancar l’exercici amb un passiu a llarg termini de 12,5 milions, enfront dels 14,9 de l’any anterior; mentres que el deute a curt termini creix fins als 14,7 milions. En 2023 se situava en 13,5 milions. L’endeutament financer, a priori, se situa en nivells moderats al suposar el 40,17 % del deute total. El patrimoni net representa el 46,45 % del capital emprat.
