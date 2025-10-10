Pluviometria
Mapa interactiu: quins són els municipis a on més ha plogut
Els experts temen que noves tempestes assoten la Comunitat Valenciana
Els primers efectes de les fortes pluges que assoten la Comunitat Valenciana i que ja han obligat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a activar l’alerta roja en el litoral sud d’Alacant després del pas de la dana Alice s’han deixat notar, i molt, a la Comunitat Valenciana, especialment en el sud. Durant tota la jornada d’ahir, Alacant va registrar fortes aiguarrades que, en tot just uns minuts, van negar carrers, van arrossegar cotxes i contenidors. Alguns dels barrancs que habitualment baixen secs es van omplir a conseqüència de la pluja torrencial.
Alice va afectar, primer, les comarques de l’interior de la província de València. De matinada, diverses tempestes van recórrer les comarques de Requena-Utiel i la Serrania amb quasi 27 litres per metre quadrat registrats a Requena.
També va descarregar amb força a València i l’àrea metropolitana, a on es van registrar inundacions en baixos i passos subterranis.
A falta de les noves tempestes que es puguen registrar al llarg del dia de hui, en plena alerta roja en el sud, ací podeu consultar el mapa interactiu amb els registres de pluja registrats fins ahir a la nit a la Comunitat Valenciana.
