Mazón i Bernabé seguixen des d’Alacant l’alerta roja per pluges a 350 metres de distància
El president del Consell es reunix amb l’alcalde d’Alacant, el president de la Diputació i el conseller d’Emergències en la Casa de les Bruixes, mentres que la delegada es connecta a una reunió prèvia de seguiment d’Emergències, també amb el conseller, des de la seu del Govern a la Muntanyeta
Manuel Lillo
El distanciament entre el Consell i el Govern central s’ha fet evident una vegada més este divendres a Alacant. Davant de la situació d’alerta roja decretada en el litoral sud de la província a partir de les 10 del matí, les dos administracions han exhibit llunyania a través dels seus dos màxims representants a la Comunitat.
D’una banda, la delegada del Govern, Pilar Bernabé, ha participat en una reunió en la Subdelegació (des de la plaça de la Muntanyeta) convocada per la Generalitat a partir de les 9 del matí amb diferents responsables policials, de seguretat, d’emergències i d’infraestructures per a avançar en mesures de coordinació per la pluja i per a fer seguiment del temporal.
D’altra banda, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que no ha participat en la reunió de les 9, segons ha assegurat la delegada, ha convocat, dos hores més tard, en la seu de la Presidència del Consell, en la coneguda com a Casa de les Bruixes (a Doctor Gadea), una altra trobada, esta amb representants polítics: el president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez; l’alcalde, Luis Barcala; i el conseller d’Interior i Emergències, Juan Carlos Valderrama. Segons fonts de la Subdelegació del Govern, Bernabé no ha sigut “convidada ni informada” de la reunió de les 11 convocada per Mazón.
El conseller Valderrama ha sigut l’únic comú denominador de les dos reunions, ja que també ha participat (de manera telemàtica, des del Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana de València) en la reunió convocada a les 9 del matí, a la qual han assistit (presencialment o telemàticament) representants de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, de l’Aemet, de les confederacions hidrogràfiques del Segura i del Xúquer, de trànsit, de carreteres, de bombers, de Protecció Civil, Ferrocarrils de la Generalitat i del 112, a més del subdelegat del Govern en la província d’Alacant, Juan Antonio Nieves.
Distància
Tant Mazón com Bernabé es trobaven des del dia anterior a la vesprada a Alacant, des d’on estan duent a terme el seguiment de la situació meteorològica. La delegada del Govern va publicar imatges de la trobada telemàtica de dijous amb la Unitat de Valoració de Riscos, que va presidir la directora general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones.
La delegada, sobre l’entrevista concedida per Mazón a À Punt amb motiu del Nou d’Octubre, ha fet declaracions este divendres, al·ludint amb ironia “al mèrit de les persones que hagen pogut aguantar estoicament l’entrevista”. Al seu torn, la delegada ha considerat que és “temerari mantindre un president que té eixe llindar de responsabilitat”.
De fet, una altra de les diferències entre les dos visites ha sigut l’atenció a mitjans per part de Bernabé després de la reunió de hui divendres i la incompareixença del president de la Generalitat davant de la premsa, que només ha admés la presència de mitjans gràfics al principi de la reunió.
Els dos dirigents polítics han evitat trobar-se a Alacant, malgrat estar només a 350 metres de distància l’u de l’altre, en plena gestió del temporal.
Controvèrsia
I és que la distància entre Mazón i Bernabé no és nova. Es va acréixer a partir del 29 d’octubre de l’any passat, dia de les tràgiques inundacions, quan els dos no van arribar a coincidir en el Cecopi d’aquella jornada, al qual Mazón va arribar a les 20:28 h de la vesprada, segons la seua versió, pocs minuts després de l’enviament de l’alerta massiva (quan ja s’havien produït la majoria de les morts). En aquella reunió, celebrada en el centre de l’Eliana (València), Bernabé va participar telemàticament.
Malgrat que, en els primers dies després de la dana, Mazón va transmetre agraïment al Govern central per la seua col·laboració, les controvèrsies van tardar poc a aparéixer i la diferència de relats seguix hui més viva que mai.
L’anterior capítol d’esta llunyania es va viure el dilluns 29 de setembre a València, quan, davant de l’alerta meteorològica decretada a València, Bernabé es va reunir en el Cecopi de l’Eliana a les 9 del matí, al qual Mazón no va assistir. El dia anterior, el president de la Generalitat va rebre crítiques del PSOE per la seua presència a Múrcia en un acte amb els barons del PP, a on van firmar un manifest sobre política migratòria, poc abans que l’Aemet alertara de l’alerta roja a partir de la matinada de l’endemà. El cap del Consell va anul·lar la seua agenda prevista per a aquell dilluns i va mantindre diferents reunions.
Mazón i Bernabé, aquell dilluns 29 de setembre, no van arribar a trobar-se, tal com també ha ocorregut este divendres a Alacant.
