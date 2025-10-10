El principal club LGTBIQ+ català es desmarca dels Gay Games de València per les polítiques de l’Ajuntament i la Generalitat
El Club Esportiu Panteres Grogues de Barcelona refusa participar en l’esdeveniment per la modificació de la Llei trans o la reducció de recursos en polítiques d’igualtat, però permetrà als seus esportistes inscriure’s en els jocs a títol particular
Primera baixa per als Gay Games de València, previstos per a l’estiu de 2026. El Club Esportiu Panteres Grogues de Barcelona ha votat, en assemblea general extraordinària, no participar oficialment en esta edició dels jocs esportius. Es tracta d’una pèrdua sensible, perquè les Panteres Grogues són el club LGTBIQ+ més important de Catalunya, amb més de 2.500 persones sòcies, 30 anys d’història i una trentena de seccions esportives, culturals i de benestar.
Després d’un debat obert i amb la participació d’una persona membre de la Federació de Gay Games, l’assemblea va rebutjar participar en l’esdeveniment amb una decisió que no qüestiona el treball ni el llegat de la Federació de Gay Games, “que el club respecta i valora profundament”, però que sí que respon “al context polític actual del País Valencià”. Panteres Grogues considera que no pot participar en un esdeveniment que “compta amb el suport d’institucions que han impulsat polítiques contràries als drets del col·lectiu LGTBIQ+, especialment de les persones trans”.
Així, mitjançant un comunicat, el club explica que, en els últims mesos, “el Govern de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València han modificat la Llei trans valenciana, han reduït recursos destinats a polítiques d’igualtat, han rebutjat tipificar les teràpies de conversió com a delicte i han prohibit la bandera LGTBIQ+ en espais institucionals”. “Estes accions”, diuen, “representen un retrocés en la lluita pels drets del col·lectiu i no poden ser normalitzades ni maquillades mitjançant la col·laboració en un esdeveniment esportiu internacional”.
Per este motiu, “Panteres Grogues no vol contribuir a blanquejar políticament governs que retallen drets, i defén que l’esport LGTBIQ+ ha de ser un espai de llibertat, reivindicació i transformació social, no una ferramenta de propaganda”.
El club també ha lamentat que no s’haja fet “el traspàs del control de l’organització dels jocs” a les entitats LGTBIQ+ valencianes, la qual cosa —opinen— allunya el projecte de la seua base comunitària i del col·lectiu local. Així i tot, en Panteres Grogues són conscients que moltes persones del club ja s’havien inscrit abans de la celebració de l’assemblea, i que l’organització dels Gay Games no permet anul·lar estes inscripcions.
Per este motiu, el club no impedirà la seua participació a títol individual, però demanarà que no ho facen en nom de Panteres Grogues ni utilitzen cap element identificatiu, i les anima, si ho consideren oportú, a visibilitzar la postura del club davant de les polítiques del Govern valencià.
