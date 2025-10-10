Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Safor, a on més ha plogut este divendres

Des de Beniflá a Oliva passant per Miramar i Gandia, els registres ja s’aproximen als 100 litres per metre quadrat en 10 hores

L’única incidència destacable és el tall de camins rurals que s’inunden i els guals que travessen llits de rius i barrancs

La crescuda de cabal que ha experimentat el riu Vaca a la Valldigna / José Juan

Sergi Sapena

Gandia

Beniflá, Oliva, Castellonet de la Conquesta o la Font d’en Carròs. Són municipis de la Safor a on, des de les 12 de la nit d’este divendres, s’acumulen precipitacions que ja s’acosten als cent litres per metre quadrat. Són pluges a estones molt intenses però intermitents i, malgrat la quantitat acumulada, no han causat més que acumulacions puntuals d’aigua que, en poc temps, discorren cap als barrancs i rius sense causar problemes.

Les úniques incidències destacables és el tall de camins que s’està produint per acumulacions d’aigua. També les respectives policies locals o operaris municipals han bloquejat accessos a vies rurals inundables i, sobretot, a les que creuen els llits de rius i barrancs. Especial atenció es posa en aquells punts a on una crescuda sobtada pot arrossegar persones o vehicles.

Segons dades de l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), durant alguns moments, la pluja és torrencial, fins i tot superant els tres-cents litres per metre quadrat per hora, com s’acaba de registrar en un pluviòmetre automàtic situat en el terme de Castellonet de la Conquesta. Plou també en àrees de l’interior, pròximes a la Vall d’Albaida, la qual cosa fa preveure la crescuda del cabal en moltes vies fluvials.

A la Valldigna plou menys, però també es noten els efectes de la dana Alice, que amenaça de continuar descarregant aigua durant tota la jornada. Els servicis d’emergència seguixen alerta i des dels ajuntaments es vigila especialment el llit del riu Vaca, que ha experimentat un increment del cabal, però molt lluny de presentar una amenaça de desbordament.

