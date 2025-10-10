Xàbia celebra el Dia Mundial de la Salut Mental
Del 16 d’octubre al 29 de novembre, el municipi oferirà una sèrie d’experiències per a acostar a la ciutadania la importància de la salut mental
L’Ajuntament de Xàbia, mitjançant els programes TAPIS Xàbia i SASEM (Servici d’Acompanyament i Suport per a la Salut Mental), se suma, un any més, a la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra cada 10 d’octubre. Amb esta cita, el municipi busca visibilitzar la importància de cuidar el benestar emocional i psicològic de les persones, promoure la inclusió social i combatre l’estigma que encara envolta els problemes de salut mental.
Amb el lema d’enguany, “Compartim vulnerabilitat, defenem la nostra salut mental”, els dos programes municipals han preparat una senzilla però significativa programació d’activitats al llarg de tot el mes, amb el propòsit de fomentar la participació ciutadana i la consciència col·lectiva sobre este àmbit fonamental del benestar.
Activitats al llarg del mes
El dijous 16 d’octubre, Xàbia celebrarà, de manera especial, el Dia Mundial de la Salut Mental amb una jornada de sensibilització en el mercat ambulant municipal. TAPIS i SASEM instal·laran un estand informatiu, obriran les portes de la Botiga del Tapis i ambientaran l’espai amb música, creant un punt de trobada per a compartir i reflexionar sobre la salut mental des de la proximitat i l’empatia.
Durant la setmana del 20 al 24 d’octubre s’entregarà el distintiu Amics del Tapis a una associació del municipi, com a mostra d’agraïment pel suport constant que ha oferit des dels inicis al Tapis de Xàbia. La data concreta d’este reconeixement es donarà a conéixer pròximament.
Les activitats continuaran el mes de novembre, amb dos propostes que combinaran art, emoció i reflexió. El dijous 27 tindrà lloc el taller “Bressolant la meua bogeria”, organitzat pel Departament de Cultura de l’Ajuntament de Xàbia, una iniciativa que convida a explorar la salut mental des d’una perspectiva artística i personal. I el dissabte 29 de novembre, el grup Teatre La Caja representarà l’obra On la realitat perd els seus límits, una proposta escènica que aborda, a través del teatre, els límits entre la realitat i la ment.
La regidora de l’àrea, Raquel Violero, ha assenyalat que el 10 d’octubre és una data per a recordar que a Xàbia es treballa de manera constant per la salut mental, com reflectixen les lones instal·lades en diferents punts del municipi. Però també ha subratllat que es tracta d’un compromís diari: el de cuidar-nos entre tots, i, sobretot, el d’aprendre a cuidar-nos a nosaltres mateixos.
