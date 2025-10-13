València CF
Una altra vegada en descens lluny de Mestalla
El València és el tercer pitjor visitant de la Lliga, amb 1 punt de 12 – És el cuer en gols en contra, amb huit encaixats
Andrés García
Carlos Corberán encara no ha aconseguit solucionar un dels mals enquistats en el València dels últims anys: la pèrdua de nivell competitiu lluny de Mestalla. Canvien els entrenadors, però no la dinàmica negativa de l’equip. Esta temporada ha començat igual. La tònica continua. L’equip blanc-i-negre és ara mateix equip de descens en la classificació visitant. És el tercer pitjor equip de la competició lluny de casa, amb només 1 punt de 12. Només hi ha dos equips pitjors en primera divisió: Mallorca i Osasuna, els dos sense puntuar a mitjan octubre. Així és impossible aspirar a alguna cosa més que no siga la permanència en la categoria.
El baix rendiment de l’equip com a visitant ocupa i preocupa Corberán. El tècnic insistix tant en privat com en públic en la necessitat de fer un pas avant lluny de Mestalla. “Entenem que l’equip ha de millorar lluny de Mestalla, hem de guanyar en capacitat competitiva i augmentar-la lluny del nostre estadi”, deia en la prèvia de Cornellà després del triomf sobre l’Athletic a casa. Les xifres, en este inici de temporada, són més del mateix. Tres derrotes (Osasuna, Barcelona i Girona) i només un empat (Espanyol) en els quatre desplaçaments. A més, és cuer en gols encaixats (-8), conseqüència directa de l’humiliant 6-0 del Johan Cruyff.
Huit jornades després i amb Mendizorrotza en l’horitzó, el triomf es resistix. “És una cosa que hem de treballar. Sempre és més difícil que a casa, així ho diuen les estadístiques. Volem millorar les nostres estadístiques i les nostres xifres. Preparem els partits igual, independentment del rival i del context. Volem que l’equip demostre valentia, ànima i capacitat competitiva a Mestalla i lluny de Mestalla quan juguem de visitant. No tenim excuses ni limitacions. Tenim la responsabilitat de fer-ho i treballem per a millorar les xifres també fora de Mestalla”, explicava l’entrenador.
Les causes de l’horror
Corberán intenta solucionar un problema que condemna el València temporada rere temporada en els últims anys de l’“era Meriton”. La falta d’exigència i el conformisme del club que es transmet a l’equip, la pèrdua de nivell competitiu de la plantilla i l’eixida de jugadors de jerarquia capaços de suportar la pressió visitant han convertit el València en un equip vulnerable lluny de Mestalla.
Dades que espanten
De moment, no hi ha solució possible. Les xifres parlen per si soles. L’equip va ser el quint pitjor visitant de la Lliga en la 24/25 amb només 2 victòries en 19 eixides (9 empats i 8 derrotes). El percentatge global fa encara més por: només dos victòries (Reial Madrid i Las Palmas) en els últims 26 desplaçaments de Lliga des del passat 15 d’abril de 2024. Només dos triomfs en 18 mesos, en any i mig. Per a trobar l’última porteria a zero cal remuntar-se al 4 d’octubre de 2024 contra el Leganés (0-0). Fa més d’un any.
