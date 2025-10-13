Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Avís roig per pluges a la Safor i a la Ribera

Emergències de la Generalitat ha enviat un ES-Alert a les comarques afectades que tenen risc d’inundació

Una tromba de 65 litres nega carrers a Favara

Una tromba de 65 litres nega carrers a Favara

Levante-EMV

José Luis García Nieves

José Luis García Nieves

València

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha elevat a nivell roig l’avís en el litoral sud de València per pluges de 100 litres per metre quadrat en una hora.

Emergències de la Generalitat ha enviat un ES-Alert per “risc d’inundació” a les comarques afectades en el litoral sud de València per fortes pluges, fenòmens en curs d’unes tres hores. L’avís finalitzarà cap a les 15 hores. En el text de l’avís s’anuncia que s’evite desplaçaments, no es creue zones inundables i es respecte els talls de trànsit. A més, no s’han de fer activitats en llits i les seues proximitats. Si està en una zona inundable, busque zones altes i el pis superior.

Segons sembla, l’avís roig decretat per Aemet està relacionat amb les tempestes que s’han produït en les comarques de la Safor i la Ribera Baixa; en la resta de comarques, de moment, la situació no és tan complicada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents