Consum: 50 anys d’un referent valencià de la distribució
L’empresa obté el premi de cooperativisme pel seu mig segle d’exitosa trajectòria en el competitiu sector dels supermercats
La firma del sector de la distribució Consum ha sigut distingida enguany amb el Premi Levante-EMV 2025 en l’àmbit cooperatiu, patrocinat per Caixa Popular, en reconeixement a la trajectòria d’esta empresa valenciana que en este 2025 ha celebrat el seu primer mig segle de vida. El director general de la companyia, Antonio Rodríguez Lázaro, assegura que, “per a Consum, rebre este guardó és un honor i una alegria. Som una empresa amb cor i valors, a on el que importa són les persones, els èxits cooperatius i compartir el que generem. Este 2025 celebrem 50 anys creixent al costat dels nostres veïns, proveïdors i amics. Mig segle demostrant que cooperar és créixer junts. Gràcies per creure en un model en el qual tots sumem, que ens impulsa a continuar apostant per les persones i per una societat millor”.
Consum va posar-se a caminar en el context de l’últim any de vida del dictador Francisco Franco i davall la influència del basc Grupo Mondragón, creat quasi dos dècades abans pel capellà José María Arizmendiarrieta, que va desenrotllar la idea de “posar l’home en el centre de la lògica empresarial”. Volia que les persones foren responsables del seu propi treball i propietàries dels mitjans de producció.
Alaquàs
Consum va arrancar com una cooperativa de consum amb l’obertura del seu primer establiment situat a Alaquàs. Des d’esta localitat, un xicotet grup promotor i un col·lectiu de 600 socis consumidors iniciaven una aventura empresarial que, mig segle després, és un model d’èxit en l’àmbit de la distribució comercial a Espanya.
Consum no té accionistes, com sí que aglutinen grans imperis familiars, bancs o fons d’inversió. Pertany als seus 24.000 socis-treballadors i cinc milions de socis clients (esta última dada la situa ja com la cooperativa espanyola amb més afiliats). “En esta vida hi ha dos maneres de veure les empreses: el benefici o les persones”. Així s’expressa l’actual president de Consum, Francesc Llobell, al valorar la trajectòria de la cooperativa.
En la seua opinió, “una cooperativa que no sàpia acompanyar la gestió empresarial amb els valors té poc futur. Ser una firma de l’economia social —afig— implica crear i mantindre uns valors cooperatius que han de ser presents en tot moment, en les bones i en les dolentes”. I subratlla que “de poc servix que una cooperativa tinga molts valors si incorre en pèrdues”.
Pionera
En 2023, va ser pionera a Espanya en l’àmbit de la distribució comercial amb la implantació de la setmana laboral de cinc dies per a la plantilla de tots els seus súpers. Es va convertir així en la primera empresa de retail a aplicar esta mesura de conciliació en totes les seues botigues.
Actualment, Consum ja supera els 1.000 supermercats entre propis i franquiciats Charter, distribuïts per Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia i Aragó. I compta amb uns 22.000 treballadors.
Expansió
De cara al futur, en un negoci dominat per la concentració, la transformació digital i el lent, encara que imparable, augment del canal de venda per internet, la cooperativa aferma la seua expansió cap al sud i sud-est d’Espanya, amb la compra de dos parcel·les en els centres logístics de Noblejas (Toledo) i Antequera (Màlaga). A més, prepara el seu desembarcament a Madrid.
Consum va tancar l’exercici 2024 amb uns beneficis de 108,7 milions d’euros, un 7,5 % més que l’any anterior i una facturació de 4.707,3 milions, un 7,3 % més. En total, els socis treballadors es van repartir poc més de 65,5 milions, la qual cosa suposa un report mitjà de 3.404,54 euros per persona durant el passat exercici. Segona a la Comunitat Valenciana i sexta a Espanya, la cadena de distribució s’endinsa en el seu pròxim mig segle.
