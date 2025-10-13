AGRICULTURA
La dana Alice destrossa plantacions de caquis i arròs
AVA-Asaja estima unes pèrdues de dos milions en el sector arrosser i també hi ha danys localitzats en cítrics i hortalisses
Plou sobre mullat en el camp valencià. Després del pas de la borrasca Gabrielle, a finals de setembre, les precipitacions de la qual van resultar beneficioses per als cultius i ramaderies, la primera valoració d’urgència efectuada per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Asaja) xifra en dos milions d’euros les pèrdues ocasionades per les inundacions en parcel·les d’arròs. A més, l’organització agrària advertix de més danys localitzats en cítrics, caquis i hortalisses a causa de temporals de pedra —a Silla i Sueca— i problemes per excés d’humitat si les pluges continuen amb intensitat al llarg dels pròxims dies.
De moment, l’aigua que està arribant al parc natural de l’Albufera des de la Ribera i l’Horta Sud ha inundat més de 500 hectàrees d’arrossars que estaven a punt de ser segats, fins a tal punt que el nivell de l’aigua arriba a les espigues i causa la pèrdua del valor comercial de l’arròs. Els termes més afectats són Catarroja, Massanassa, Albal i Silla, a on encara quedava una setmana de sega i l’aigua ha saltat per damunt dels brins. Esta zona arrossera ja va ser greument damnificada per la dana del 29 d’octubre de 2024 —fins i tot amb àrees que no han pogut sembrar l’arròs— i ara es veu novament castigada per la dana Alice a escassos dies d’acabar la sega.
Granissolada
L’aigua també ha vingut acompanyada de graníssol a Silla —la nit de dimecres a dijous— i a Sueca —hui al migdia—, que ha provocat sinistres de diversa consideració en caquis i cítrics, dos cultius que estaven iniciant el gros de la recol·lecció. Els colps de la pedra ja són visibles en els fruits de caquis, que tenen la pell més sensible, mentres que en els cítrics es podran observar els efectes en els pròxims dies.
Intensitat i persistència
Així mateix, el sector agrari està expectant davant de l’evolució de les pluges, perquè de la seua intensitat i persistència, així com de les temperatures càlides o fredes que hi haja posteriorment, dependrà que hi haja més danys. De moment, AVA-Asaja constata centenars de camps de cítrics, caquis i hortalisses en el litoral de València i nord de Castelló que han estat negats durant hores i fins i tot diversos dies com és el cas de termes pròxims a l’Albufera. En el cultiu del caqui, els fruits més vulnerables són aquells que havien sigut tractats per a avançar la maduració.
En cítrics, les mandarines primerenques que ja estaven recol·lectant-se poden patir problemes de pixat. A més, les varietats híbrides corren risc de patir el fong de l’alternària. En funció de la gravetat de les inundacions, hi ha temor al fet que les mateixes plantacions patisquen asfíxia radicular. Per la seua banda, els agricultors hauran de cobrir sobrecostos per a aplicar tractaments fungicides en cítrics i hortalisses. En línies generals, però, l’aigua és positiva per a recarregar encara més els embassaments i aqüífers, després d’un estiu sec i calorós, així com per a recuperar pastures destinades a la ramaderia, estalviar regs, netejar arbres i millorar el calibre de les fruites pendents de recol·lecció.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mapa interactiu: quins són els municipis a on més ha plogut
- Quants dies duraran les alertes per pluges a València i a on les activa l’Aemet
- L’entrevista del president en À Punt: un 1,7 % i 21.500 espectadors
- La Generalitat es desmarca per primera vegada de la gestió de la conselleria de Pradas el 29-O
- Drassana compra la històrica llibreria l’Eixam
- Alzira implica el sector agrícola i empresarial per a reclamar motes de protecció contra riuades
- Dulcesol endolcix el Roig Arena com a nou patrocinador oficial
- Gan Pampols se n’anirà “satisfet” del Consell: “Hem fet el que hem pogut”