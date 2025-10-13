El Festival de les Arts revela part del seu cartell de 2026
Els nord-irlandesos Two Door Cinema Club actuaran en l’esdeveniment al costat de Siloé, Belén Aguilera, Carlangas o Carlos Sadness
El Festival de les Arts ha publicat el primer avanç del seu cartell per a 2026 amb una sorpresa: el retorn d’un grup internacional com un dels seus artistes principals. Es tracta dels nord-irlandesos Two Door Cinema Club, que seran presumiblement un dels caps de cartell de l’esdeveniment.
A més, The Music Republic, la promotora de Les Arts, ha avançat també la presència de Siloé, Belén Aguilera, Carlangas, Carlos Sadness, Depol, Elyella, Íñigo Quintero, Julieta, La La Love You, Pignoise, Sienna i Violeta.
Abonaments a la venda
Els abonaments per al Festival de les Arts 2026 es posaran a la venda este dimecres a partir de les 12:00 hores, amb un preu inicial de 44,90 euros, amb gastos de gestió inclosos. Els abonaments VIP eixiran a un preu de 75 euros, que anirà incrementant-se a mesura que avance la venda. En l’edició de 2025, els abonaments es van esgotar en tot just 35 minuts.
El Festival de les Arts se celebrarà el 5 i 6 de juny de 2026 en la seua habitual ubicació de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
