El naixement del riu Sants torna a brollar a l’Alcúdia de Crespins després de les pluges
El llit recupera el cabal després de secar-se durant l’estiu
L’aigua ha tornat a córrer amb força pel naixement del riu Sants, a l’Alcúdia de Crespins, després de les intenses precipitacions dels últims dies. El llit, que discorre per este terme municipal i travessa la localitat de Canals, es va secar durant l’estiu i ara ha recuperat part del seu cabal.
“Una alegria per a la nostra fauna i flora autòctona i per als nostres veïns que visiten la zona”, ha declarat l’alcalde de l’Alcúdia de Crespins, Javier Sicluna.
En juliol, l’Ajuntament de Canals va tornar a injectar aigua manualment al riu després de secar-se i a falta d’un acord amb les comunitats de regants que gestionen la concessió de les aigües, les quals havien deixat d’extraure recursos del naixement per a intentar preservar-lo. Però les captacions aigües amunt del llit, unides a la falta de pluges, minvaven el cabal.
Com ha informat este diari, el pas de la dana Alice per les comarques d’interior va deixar, divendres passat, acumulats de més de 100 litres en huit hores en localitats de la Costera. Així, els pics pluviomètrics s’han localitzat en les poblacions del Genovés —127 litres en huit hores— i Xàtiva —110 litres en el mateix lapse de temps—. A Canals també es van superar els 100 litres. Les pluges van ser incessants durant bona part de la jornada. No obstant això, els experts apunten que la situació d’inestabilitat atmosfèrica no ha acabat i podria allargar-se fins a l’inici de la setmana que ve en el pitjor dels casos.
