La pluja torrencial posa en alerta tota la Safor
Els registres d’este dilluns ja s’acosten als 80 litres per metre quadrat a la Valldigna
Aemet avisa que, a la vesprada, continuaran les precipitacions molt intenses
Tota la comarca de la Safor està en alerta per pluges que, especialment a partir de les 10 d’este matí, han tingut un règim torrencial en bona part del territori. Els ajuntaments estan pendents de la situació, perquè els registres ja s’aproximen als 80 litres per metre quadrat, cas de Benifairó de la Valldigna, i es tem per crescudes de rius i barrancs, atés que el sòl està saturat d’humitat i ja no pot retindre més aigua.
Un sol aspecte resulta positiu, i és que les bosses de precipitació que es generen han sigut fins ara molt intermitents. Plou de manera fortíssima durant uns minuts i després amaina, fins i tot amb pauses de pluges. Això permet que els carrers i els llits desaigüen, perquè, en cas contrari, es generarien més problemes. El major temor és justament eixe, que es forme una tempesta estàtica sobre un mateix punt i descarregue durant molta estona.
A Gandia, poc abans de les 11 d’este matí, s’ha produït una tremenda tromba que ha deixat, en només una hora, prop de 50 litres per metre quadrat, fet que ha generat inundacions de carrers amb problemes per a desaiguar. La tempesta ha causat temor entre alguns, atés que ha arribat acompanyada de llamps i trons de molta intensitat.
Les autoritats locals estan pendents de la situació per a detectar possibles incidències i actuar immediatament, sobretot si es produïx afectació sobre persones.
Este dilluns, només Tavernes de la Valldigna ha suspés les classes i ha tancat espais oberts per a evitar problemes, però l’Agència Estatal de Meteorologia no dona bones notícies i assenyala que esta vesprada la pluja torrencial continuarà assotant esta zona.
En alguns punts de la comarca de la Safor, este episodi de pluja que va començar divendres passat ja ha acumulat més de tres-cents litres per metre quadrat, la qual cosa deixa un dels octubres més plujosos dels últims anys.
