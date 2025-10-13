Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Vall d’Alcalà registra un sisme de 2,0 graus

El terratrémol va provocar moviment sísmic a les 2:36 hores a 11 quilòmetres de profunditat

Es tracta del quart sisme que es registra

Es tracta del quart sisme que es registra / Rafa Jover

Rafa Jover

La Vall d’Alcalà

El municipi de la Vall d’Alcalà, més concretament a Alcalà de la Jovada, en la comarca de la Marina Alta, ha registrat, la passada matinada del 12 d’octubre, un sisme de 2,0 graus de magnitud en l’escala Richter, segons ha informat l’Institut Geogràfic Nacional.

El moviment sísmic s’ha produït en el nord-est del terme municipal a les 2:36 hores, amb epicentre a 11 quilòmetres de profunditat i en una zona pròxima a la carretera CV-712.

Es tracta del quart sisme que es registra, superior a 1,5 graus de magnitud, en la comarca de la Marina Alta de l’inici de l’any ençà. Els anteriors van tindre lloc a Ondara (12 d’abril), als Poblets (1 d’octubre) i en el litoral de Moraira (el 5 d’octubre).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents