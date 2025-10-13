La Vall d’Alcalà registra un sisme de 2,0 graus
El terratrémol va provocar moviment sísmic a les 2:36 hores a 11 quilòmetres de profunditat
Rafa Jover
La Vall d’Alcalà
El municipi de la Vall d’Alcalà, més concretament a Alcalà de la Jovada, en la comarca de la Marina Alta, ha registrat, la passada matinada del 12 d’octubre, un sisme de 2,0 graus de magnitud en l’escala Richter, segons ha informat l’Institut Geogràfic Nacional.
El moviment sísmic s’ha produït en el nord-est del terme municipal a les 2:36 hores, amb epicentre a 11 quilòmetres de profunditat i en una zona pròxima a la carretera CV-712.
Es tracta del quart sisme que es registra, superior a 1,5 graus de magnitud, en la comarca de la Marina Alta de l’inici de l’any ençà. Els anteriors van tindre lloc a Ondara (12 d’abril), als Poblets (1 d’octubre) i en el litoral de Moraira (el 5 d’octubre).
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Mapa interactiu: quins són els municipis a on més ha plogut
- Quants dies duraran les alertes per pluges a València i a on les activa l’Aemet
- L’entrevista del president en À Punt: un 1,7 % i 21.500 espectadors
- La Generalitat es desmarca per primera vegada de la gestió de la conselleria de Pradas el 29-O
- Drassana compra la històrica llibreria l’Eixam
- Alzira implica el sector agrícola i empresarial per a reclamar motes de protecció contra riuades
- Dulcesol endolcix el Roig Arena com a nou patrocinador oficial
- Gan Pampols se n’anirà “satisfet” del Consell: “Hem fet el que hem pogut”