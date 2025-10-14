Previsió
Aemet cancel·la els avisos roig i taronja a València
L’agència manté el groc en el litoral de Castelló fins a les 11 hores d’este dimarts
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha informat que es cancel·len els avisos roig i taronja a la Comunitat Valenciana, encara que es manté el groc en el litoral de Castelló fins a les 11:00 hores d’este dimarts.
Avís groc
A més, a partir de les 12:00 hores de hui s’activarà l’avís groc en l’interior nord i sud de Castelló per precipitació acumulada de 20 litres per metre quadrat en una hora i es preveu que concloga a les 00:00 hores de dimecres. En el cas del litoral de Castelló, també s’esperen acumulats de 20 l/m² en una hora fins a les 11:00 hores de hui.
Possibles pluges
El cel de la Comunitat Valenciana estarà este dimarts poc nuvolós al matí i amb nuvolositat d’evolució diürna en la mitat nord a la vesprada, amb probabilitat de ruixats localment forts o molt forts i amb tempesta de matinada en el litoral de Castelló, litoral de València i litoral nord d’Alacant, i, a la vesprada, en l’interior i prelitoral de Castelló i l’interior nord de València.
Les temperatures mínimes baixaran lleugerament, les màximes pujaran, excepte en el litoral d’Alacant, i el vent serà fluix, ocasionalment moderat, de component nord en el litoral, excepte en el sud d’Alacant, i en la resta, fluix de component oest al matí i de component est a la vesprada.
