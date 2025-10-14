Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Previsió

Aemet cancel·la els avisos roig i taronja a València

L’agència manté el groc en el litoral de Castelló fins a les 11 hores d’este dimarts

“L’aigua fluïa pels carrers de Favara amb una força que no havíem vist mai”

“L’aigua fluïa pels carrers de Favara amb una força que no havíem vist mai”

Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha informat que es cancel·len els avisos roig i taronja a la Comunitat Valenciana, encara que es manté el groc en el litoral de Castelló fins a les 11:00 hores d’este dimarts.

Avís groc

A més, a partir de les 12:00 hores de hui s’activarà l’avís groc en l’interior nord i sud de Castelló per precipitació acumulada de 20 litres per metre quadrat en una hora i es preveu que concloga a les 00:00 hores de dimecres. En el cas del litoral de Castelló, també s’esperen acumulats de 20 l/m² en una hora fins a les 11:00 hores de hui.

Possibles pluges

El cel de la Comunitat Valenciana estarà este dimarts poc nuvolós al matí i amb nuvolositat d’evolució diürna en la mitat nord a la vesprada, amb probabilitat de ruixats localment forts o molt forts i amb tempesta de matinada en el litoral de Castelló, litoral de València i litoral nord d’Alacant, i, a la vesprada, en l’interior i prelitoral de Castelló i l’interior nord de València.

Les temperatures mínimes baixaran lleugerament, les màximes pujaran, excepte en el litoral d’Alacant, i el vent serà fluix, ocasionalment moderat, de component nord en el litoral, excepte en el sud d’Alacant, i en la resta, fluix de component oest al matí i de component est a la vesprada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents