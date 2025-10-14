Concert solidari a Chiva
Una banda de 65 músics afectats per la dana retrà homenatge a les víctimes i voluntaris
El concert tindrà lloc el dissabte 18 d’octubre, a les 12 hores, en el Teatre Astoria de Chiva
L’Institut Valencià de Cultura (IVC), en col·laboració amb CaixaBank, mitjançant el programa “CaixaBank escolta València”; i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) organitzen un concert extraordinari per a retre homenatge a les víctimes, damnificats i a tots els professionals i voluntaris que van exercir “un paper crucial durant la catàstrofe que va assolar València el 29 d’octubre de 2024”, segons l’IVC.
El concert tindrà lloc el dissabte 18 d’octubre, a les 12 hores, en el Teatre Astoria de Chiva. Esta iniciativa reunirà sobre l’escenari una banda simfònica “singular”, integrada per 65 intèrprets que van viure en primera persona l’emergència, assenyala la Conselleria en una nota.
Entre ells hi ha fisioterapeutes, tècnics en emergències sanitàries, infermeres, metges, personal de les Forces Armades, policies locals, agents de la Policia Nacional, membres de la Guàrdia Civil, coordinadors de servicis en residències de la tercera edat, tècnics d’emergències i protecció civil, personal de Creu Roja, militars, voluntaris i també persones damnificades per la riuada.
El concert, dirigit per Hugo Chinesta, inclourà l’estrena absoluta del pasdoble Espíritu solidario, compost pel mestre mateix en homenatge “als qui van actuar amb entrega i compromís durant la catàstrofe”.
El repertori, “amb un marcat accent valencià”, arreplegarà obres de compositors com Ferrer Ferran, Manuel Palau, Manuel Penella, José Serrano o José Padilla, amb la col·laboració del tenor Juan Ledesma com a solista convidat.
“CaixaBank escolta València”
“CaixaBank escolta València” és una iniciativa posada en marxa en 2014 per CaixaBank, en col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, dirigida a fer costat a les societats musicals valencianes i promoure l’activitat musical i educativa en el territori.
Entre les línies d’este projecte hi ha la convocatòria anual de beques per a estudiants de les escoles de música; els concursos, festivals i cicles de concerts d’orquestres de la Comunitat Valenciana; el projecte de recuperació de patrimoni “Música a la llum”, i l’Alqueria Julià–Casa de la Música, rehabilitada per CaixaBank, i que alberga des de finals de 2020 la seu de l’FSMCV.
Després de la catàstrofe del 29 d’octubre de 2024, l’entitat financera va destinar 100.000 euros d’este programa a la recuperació de societats musicals afectades.
