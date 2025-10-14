Carcaixent intensifica la neteja del clavegueram després del col·lapse causat per l’aiguarrada
Els veïns es blinden després de les inundacions de dissabte i eleven els vehicles a les zones més altes
El consistori contracta un servici extraordinari de neteja amb aigualeig i desinfecció per a evitar problemes d’higiene i salubritat
Carcaixent es recupera de l’aiguarrada que va deixar prop de cent litres per metre quadrat en una hora este dissabte i va provocar que els carrers es negaren en qüestió de minuts. La majoria de carrers ja presenten la seua estampa habitual, encara que l’Ajuntament ha reforçat els treballs de neteja en la xarxa de clavegueram per a evitar més incidències en el sistema de sanejament durant els episodis de pluja, que es preveuen durant els pròxims dies.
El consistori ja ha alertat que les pluges torrencials han provocat “el col·lapse dels col·lectors i el sistema de clavegueram no ha pogut resistir tanta intensitat d’aigua en tan poc temps”. La situació va provocar, durant les hores posteriors a l’episodi de pluges, que es produïren “desbordaments d’aigües fecals i animals morts en algunes zones del municipi”. La brigada d’Obres i Servicis va iniciar ràpidament les labors de neteja amb mitjans propis, mentres que el tanc ha netejat gran part del municipi. Amb la finalitat de revertir la situació, l’Ajuntament ha iniciat la tramitació de l’expedient per a contractar un servici extraordinari de neteja amb aigualeig i desinfecció amb l’objectiu de fer front als problemes d’higiene i salubritat que podrien derivar-se d’este episodi.
Els veïns, preparats
L’alerta roja decretada per l’Agència Estatal de Meteorologia durant la jornada d’ahir va posar en alerta els veïns i les veïnes de la localitat, que es van protegir amb la finalitat de minimitzar els danys en el cas que es produïra un episodi similar al de dissabte.
Els residents van estacionar, durant la jornada d’ahir, els seus vehicles en les zones més elevades de la localitat o damunt de les voreres i van blindar les seues vivendes per a protegir-se dels embassaments o inundacions que podria provocar un nou episodi de pluges. “Ja estem posant tots els veïns d’este carrer les barreres a les portes. Quan marca un episodi de pluges, ja les tenim preparades”, explicava Verónica Cruz, veïna d’un dels carrers més afectats de la localitat, mentres recordava la situació que va viure’s dissabte. Afegia: “Va ser tot molt ràpid, perquè no plovia i va començar a ploure amb molta intensitat i el clavegueram no engolia”.
Cruz no va poder col·locar les barreres antiinundacions en la seua vivenda, per la qual cosa l’aigua va negar part de la planta baixa. “No vam tindre temps. Quan ens vam adonar, l’aigua entrava fins al menjador”, insistia. No obstant això, agraïx el treball de bombers i Policia Local, que “van acudir ràpidament per a obrir les clavegueres, tallar el carrer i evitar que el pas dels cotxes provocara que entrara més aigua”.
L’acadèmia de ball d’Ana Mira, una altra veïna de la localitat, també va resultar negada per l’aigua. “Em van telefonar per a dir-me que estava plena d’aigua. Quan va parar, vaig intentar accedir, però l’aigua m’arribava al genoll”, assenyala. Reconeix que “és impossible que el clavegueram absorbisca eixa quantitat d’aigua en tan poc temps”. “Quan va disminuir l’aigua, vaig poder netejar i tirar tot el que s’havia fet malbé”, lamentava esta afectada.
La delegada del Govern, Pilar Bernabé, també va voler visitar ahir la localitat per a conéixer la situació després del temporal. Bernabé va insistir en les conseqüències que comporta el canvi climàtic i va denunciar qualsevol classe de negacionisme. “Estem en una situació d’emergència climàtica, per la qual cosa es necessita un pacte de totes les forces polítiques, però també un pacte social i de tota la ciutadania”, va insistir.
Bernabé va recalcar que esta situació d’emergència és “conseqüència del canvi climàtic”, i, per tant, la ciutadania s’ha d’enfrontar a estos episodis amb “les millors ferramentes i amb una aposta clara i decidida per part de totes les administracions independentment de colors polítics”. Va afegir: “Cal allunyar-se dels negacionismes. El negacionisme mata i sabem, en esta terra millor que en cap lloc, el que suposa no apostar per totes les polítiques responsables de prevenció i de treball en comú i coordinat”.
