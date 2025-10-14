Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Els bombers rescaten una dona després de la solsida d’un edifici a Massarrojos

Els altres tres ocupants (un home i dos xiquetes) van aconseguir eixir pels seus propis mitjans abans de l’arribada dels equips d’emergència

Redacción Levante-EMV

València

Els bombers municipals de València van rescatar, este dilluns, una dona que va quedar bloquejada en una terrassa després de la solsida parcial d’un edifici de dos altures en la pedania de Massarrojos.

Segons ha informat este dimarts Bombers de València, el personal que va acudir a este succés va utilitzar una grua per a rescatar la propietària de l’immoble, que havia quedat bloquejada en la terrassa de la primera planta, ha informat el servici de bombers.

Els altres tres ocupants (un home i dos xiquetes) van aconseguir eixir pels seus propis mitjans abans de l’arribada dels equips d’emergència.

La solsida va afectar principalment la part posterior de l’edifici, amb enfonsaments i despreniments que comprometen l’estabilitat estructural de l’immoble, motiu pel qual es van desallotjar de manera preventiva diverses vivendes confrontants.

També es van tancar al trànsit els carrers pròxims per a garantir la seguretat en la zona.

