Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llevant UE

Espí es reivindica en l’amistós contra el Leganés

L’equip de Calero cau en els penals en un partit en el qual sempre va anar a remolc (3-3)

Espí es reivindica en l’amistós contra el Leganés

Espí es reivindica en l’amistós contra el Leganés / Levante-EMV

Pau Pardo

València

El Llevant UE va caure en els penals en el torneig amistós Villa de Leganés després d’un partit plagat de gols (3-3) en el qual l’equip granota va anar sempre a remolc i que va acabar empatant gràcies a un gran gol de Carlos Espí, que va demanar més minuts a Juián Calero.

L’equip de Calero va eixir amb un onze completament alternatiu amb la finalitat d’avaluar tots els seus futbolistes de cara a incrementar el nivell de la rotació granota amb el retorn de la competició, una alineació en la qual l’absència més notable va ser la d’un Carlos Espí que no va participar fins al tram final de la segona part... I ho aprofitaria per a reivindicar-se.

El Leganés es va avançar amb un primerenc gol en el minut 4 gràcies a un gol d’Álex Millán. Va respondre de manera immediata Olasagasti per a igualar el partit. Els madrilenys dominaven sobre el camp i a penes set minuts més tard tornaven a posar terra pel mig amb un gol de Figueredo amb una bona rematada de cap a l’eixida d’un córner.

A l’inici del segon temps, Millán va anotar el tercer gol pepinero, però Iker Losada retallava distàncies. En este escenari van arribar els canvis, inclòs el de Carlos Espí, que va marcar un gran gol per a reivindicar-se a ulls de Calero. L’atacant valencià va rebre la pilota en l’àrea, va fer un gran control orientat i va definir com un autèntic killer. Tres a tres i amistós plagat de gols.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents