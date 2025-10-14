ALIMENTACIÓ
La grip aviària dispara el preu dels ous, l’aliment que més puja en 2025
La dotzena d’ous grandària XL ja supera els 4,40 euros en els súpers després de pujar quasi un 18 %
El Ministeri d’Agricultura aplica el protocol de vigilància en granges després dels focus detectats a Madrid, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura, Andalusia i País Basc
La grip aviària s’expandix en alguns territoris d’Espanya —Badajoz (Extremadura), Huelva (Andalusia), Guadalajara i Toledo (Castella-la Manxa), Valladolid (Castella i Lleó) i Madrid— i ja comença a tindre el seu efecte sobre el preu de venda al públic dels ous, l’aliment el valor del qual més ha crescut al llarg de 2025. Segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), entre gener i agost, l’increment del cost d’este aliment bàsic va ser del 15,7 % anual, i només en agost el seu preu va augmentar un 17,8 %, els majors percentatges registrats en alimentació i consum. Així les coses, la dotzena d’ous XL frega actualment els 4,40 euros en molts supermercats, indica un informe de l’organització de consumidors Facua d’esta setmana.
El Ministeri d’Agricultura advertix que la grip aviària afecta més de 727.000 aus i ha forçat el sacrifici d’una altra explotació addicional per relació epidemiològica a Castella i Lleó. Fonts del sector avícola parlen de brots “puntuals” i destaquen la major demanda d’una proteïna animal que té la “millor” relació qualitat-preu. A més, eviten comentar els preus i se centren en el creixement de la demanda, d’un 17 % des de 2019, recalcant que el subministrament està garantit malgrat els últims brots de grip aviària.
Es duplica en cinc anys
Segons el Ministeri d’Agricultura, el preu de mercat dels ous a Espanya ha experimentat un augment espectacular del 110 % en els últims cinc anys, al passar de 91,87 euros per cada 100 kg en 2020 (són preus en origen) a 193 euros en 2024. Esta pujada quasi duplica l’increment mitjà de la Unió Europea, que va ser del 69 % en el mateix període (2020-2024). Estos valors, segons fonts del sector, “revelen un mercat davall una forta tensió de preus, a pesar que la producció nacional s’ha mantingut pràcticament estable”.
Mesures de bioseguretat
Davant de l’increment de casos, el Ministeri d’Agricultura insistix en la necessitat de “mantindre i reforçar les mesures de bioseguretat adequades en totes les explotacions avícoles” i posa l’accent a evitar el contacte amb aus silvestres. Així mateix, s’insta “a reforçar la vigilància passiva, notificant qualsevol mortalitat anormalment elevada i posant el focus en la detecció precoç per a evitar una major expansió”.
Des del sector empresarial, fonts de l’organització interprofessional de l’ou i els seus productes (Inprovo) han assegurat a Efe que els brots recents han sigut “puntuals i delimitats, i que la producció i el proveïment es mantenen amb normalitat”. En 2024, el consum d’ous en les llars va assolir el rècord de 420 milions de quilos, amb una mitjana d’uns 9 quilos per persona a l’any (+1,6 % respecte a 2023), la qual cosa suposa quasi un ou diari per llar.
Espanya, tercer productor de la Unió Europea, va produir 1.169 milions de dotzenes d’ous i va facturar 2.130 milions d’euros en 2024, el 7,8 % del valor de la producció ramadera i el 3,2 % de l’agrària. De les 1.623 granges de gallines ponedores espanyoles, el 76 % correspon ja a sistemes de producció alternatius (sense gàbies).
