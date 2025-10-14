L’eixamplament del barranc de Tafarra a Silla, més necessari que mai
La inundació dels accessos al polígon en l’entorn de la pista de Silla després de les pluges d’este dissabte torna a posar sobre la taula de la Conselleria esta reivindicació històrica del municipi
La imatge de la V-31 a l’altura de Silla, seca, però envoltada d’aigua, envia dos senyals. La primera, positiva, és que van funcionar bé les obres hidràuliques executades pel Ministeri de Foment en 2019, quan es va pujar un metre la cota de la carretera i es van construir dos basses de laminació lateral. La segona és més negativa, ja que evidencia que els accessos al polígon d’Espioca es van inundar, fet que evidencia, una vegada més, que és necessari eixamplar el xicotet barranc de Tafarra, la conca del qual travessa el polígon industrial d’Espioca i la part urbanitzada dels màrgens de l’avinguda d’Alacant, coincident amb el traçat de l’antiga carretera nacional N-332.
Este barranc, que a simple vista sembla més una séquia a causa de la seua xicoteta grandària, no suporta grans quantitats d’aigua com els 140 litres per metre quadrat que Silla va arreplegar este passat dissabte. Unes precipitacions que tendixen a ser cada vegada més habituals i per a les quals cal estar preparat.
Silla ho està. Així es va demostrar precisament este dissabte quan pràcticament no es van inundar els carrers i no va entrar aigua en els baixos, una cosa impensable fa una desena d’anys, quan la imatge era un col·lapse total de la ciutat amb tota l’aigua que baixava per l’avinguda Espioca fins al poble. Ara, després de totes les obres de canalització, el col·lector de l’avinguda Espioca i el filtre verd en el Parc Natural han aconseguit que Silla es deslliure d’inundacions en el nucli urbà, encara que continua quedant un punt negre en l’àrea industrial, que el consistori vol solucionar per a evitar situacions com les del cap de setmana, a on els treballadors no van poder accedir fins als seus llocs de treball.
Desaigüe de les basses de laminació
Actualment, a este barranc desaigüen les basses de laminatge de la V-31 construïdes, precisament, per a evitar que s’inunde l’autovia, i que poden albergar fins a 20.000 metres cúbics, a més de retindre les aigües pluvials procedents d’Alcàsser i Picassent. No obstant això, amb el pas del temps, el llit s’ha convertit pràcticament en una séquia a causa de la progressiva urbanització de la superfície agrícola i la desaparició del seu llit natural.
Per este motiu, l’alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, ha sol·licitat a la directora general de l’Aigua, Sabina Goretti, una reunió perquè es reprenga el projecte d’eixamplament del barranc de Tafarra.
Este projecte, una reivindicació històrica per part de la població de Silla, pretén reconduir les aigües que reunix el barranc de Tafarra per un nou ramal que recupere les seues dimensions naturals i les augmente travessant la zona de l’avinguda d’Espioca, fins a arribar a la zona de la marjal i la desemboque en l’albufera.
Zaragozá: “Continuem treballant”
L’alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, assegura que “fa anys que duem a terme obres hidràuliques per a pal·liar l’entrada d’aigua a la nostra població, i, després de la pluja torrencial de dissabte, amb 160 litres per m², podem dir que, sense estes obres, l’aigua haguera negat la Rambla i tots els carrers adjacents. No obstant això, això no significa que mai més vaja a passar, ja que si plou més quantitat, les canalitzacions s’omplin i l’aigua ix per superfície. Fenòmens que passen en qualsevol població que, fins i tot abans, no tenien esta classe de problemes. No obstant això, i com sempre hem fet en esta població, treballarem per continuar construint obres hidràuliques, perquè entre la menor quantitat d’aigua als nostres carrers”, conclou.
