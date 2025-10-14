El promotor de la línia d’alta tensió Almansa-Montesa suspén pagaments i renuncia al projecte
La plataforma STOP Macrorenovables a la Costera continuarà amb l’exercici d’accions davant dels tribunals per a anul·lar la declaració d’impacte ambiental i l’autorització administrativa prèvia
Montesa Territori Viu i Acció Ecologista-Agró recorren, davant del TSJ de Madrid, contra l’ampliació de la subestació de Montesa
Este dilluns, la Cooperativa del Camp de Moixent va acollir una reunió informativa de la plataforma STOP Macrorenovables a la Costera per a abordar els diversos grans projectes d’energies renovables que afecten la comarca.
La primera notícia que es va posar damunt de la taula va ser que Figsel Trade, SL, filial de la multinacional francesa Akuo i promotora de la planta fotovoltaica Almansa i de la línia d’alta tensió projectada per a evacuar l’energia entre esta localitat d’Albacete i Montesa, ha abandonat el projecte després de declarar-se en concurs de creditors en maig. Actualment, un jutjat de Madrid ha iniciat el seu procés de liquidació.
Malgrat esta circumstància, la plataforma ha acordat continuar amb les accions judicials, ja que no es descarta que el projecte puga vendre’s a una altra empresa i continue o es reinicie la tramitació en un futur. En setembre, tres de les associacions de la plataforma (Acció Ecologista - Agró, ASVONA i Montesa Territori Viu) van presentar una demanda davant del Tribunal Superior de Justícia de Madrid per a reclamar l’anul·lació de la declaració d’impacte ambiental i l’autorització administrativa prèvia.
Igualment, els intervinents van acordar demanar a l’Administració que execute l’aval presentat per Figsel Trade, per a garantir l’operació. La línia d’alta tensió dissenyada des d’Almansa havia de mesurar 36 quilòmetres de longitud i travessar els termes de Vallada, la Font de la Figuera, Moixent i Montesa. La promotora va tindre molts problemes per a obtindre el vistiplau de la Comissió Nacional de Competència a l’operació, atesos els dubtes que despertava la solvència tècnica de l’empresa.
La subestació de Montesa, davant del TSJ
D’altra banda, Montesa Territori Viu i Acció Ecologista-Agró han iniciat un contenciós davant del Tribunal Superior de Justícia de Madrid per l’ampliació de la subestació de Montesa, per no haver fet l’avaluació d’impacte ambiental. L’ampliació d’esta subestació permetria connectar els diversos projectes d’energies renovables impulsats a la Costera i les comarques veïnes, per la qual cosa la plataforma conservacionista considera que és de vital importància que dispose d’avaluació d’impacte ambiental. S’estan recaptant fons per a pagar els gastos judicials a Madrid.
La tercera gran actuació que desperta preocupació a nivell mediambiental en el territori són les macroplantes fotovoltaiques promogudes per l’empresa pública estatal Acuamed en els termes de Llanera de Ranes i Moixent per a abaratir els costos energètics del transvasament del Xúquer-Vinalopó.
Com va avançar este diari, la primera intervenció ja va superar el tràmit d’informació pública, mentres que la segona es troba en espera que comence la tramitació. La plataforma recalca que la Bassa de San Diego es troba fora de funcionament i no veu convenient que es vulga cobrir eixe dèficit amb plantes fotovoltaiques allunyades dels camps alacantins que reben el transvasament.
A més, els afectats temen que part de l’estratègia d’Acuamed i els regants del sud consistisca a “llevar els drets de regs de les zones afectades a Llanera i Moixent, per a alimentar el transvasament Xúquer-Vinalopó”.
Des de la plataforma recorden que hi ha altres projectes en embrió que afectaran la població i l’agricultura de la comarca, com els parcs eòlics de la Solana de Moixent, la Presa de Montesa o el nou corredor d’hidrogen verd entre Montesa i Cartagena.
