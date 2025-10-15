Una riuada històrica
Alginet exigix el desviament del barranc urbà després del desbordament de l’últim temporal
L’Ajuntament insta la CHX a reprendre l’històric projecte del barranc de la Forca per a evitar inundacions en carrers del municipi durant episodis de pluges
“És el que més problemes ocasiona”
Les fortes precipitacions ocasionades per la dana Alice a Alginet han tornat a posar de manifest la necessitat de desviar el barranc de la Forca —un dels quatre que envolten el municipi—, ja que és el causant de múltiples problemes en la localitat cada vegada que es produïx un episodi d’estes característiques.
Després del temporal, l’alcaldessa d’Alginet, Elia Ferrer, torna a reclamar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la necessitat d’escometre estes obres en els barrancs per a evitar inundacions en el nucli urbà, com ja va ocórrer dissabte, ja que l’aiguarrada, que va deixar més de cent litres per metre quadrat en la localitat en menys de quatre hores, va provocar el desbordament del barranc de la Forca al final del carrer Sant Vicent. A més, va ocasionar una important crescuda del barranc del Vaporet, per la qual cosa el consistori va haver de tallar el pas. Els bombers forestals, per la seua banda, van vigilar, durant gran part del dia, la situació dels barrancs per a controlar el seu cabal per si haguera calgut escometre alguna mesura de manera urgent.
El consistori reclama una solució per a protegir la ciutadania. “Necessitem que actuen per a evitar episodis com els de dissabte. Ja hem demanat a la CHX que amplie el barranc per a evitar que puga transcórrer un major cabal d’aigua o que desvien este barranc, que és el que més problemes ocasiona”, insistix Ferrer. La proposta seria fer el desviament a l’altura del terme municipal de Benifaió, ja que este barranc és el que sol inundar les zones baixes de la localitat.
L’alcaldessa ha traslladat esta preocupació tant a la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, com al conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, que van visitar el municipi dilluns per a conéixer les conseqüències del temporal. Ferrer els va mostrar la situació del barranc de la Forca i el barranc del Senyor per a exposar-los “la problemàtica que patix el municipi durant els episodis de pluja intensa i la necessitat d’escometre actuacions que reduïsquen el risc d’inundacions i milloren la seguretat ciutadana”. “Cal continuar treballant en mesures de prevenció i resposta davant de fenòmens meteorològics extrems”, recalca.
Actuació global
La CHX ja va redactar fa molts anys un projecte que abastava una actuació global en els quatre barrancs, però va acabar sent descartat pel seu cost elevat. La localitat d’Alginet, com recorda l’alcaldessa, està travessada per quatre barrancs, dos dels quals passen directament per dins del poble. De fet, vivendes, edificis públics o col·legis es troben construïts al costat dels barrancs, raó per la qual els veïns viuen amb temor cada episodi de pluges torrencials.
Ferrer és conscient del cost elevat d’este projecte, que podria superar els 60 milions d’euros, per la qual cosa reclama a l’organisme de conca que, almenys, actue en el barranc de la Forca. “No han dut a terme cap actuació en el municipi. Sé que hi ha moltes actuacions pendents, sobretot després de la dana, però necessitem protecció. Els veïns venen a queixar-se a l’ajuntament. Nosaltres no podem fer res, però és comprensible el seu temor”, insistix l’alcaldessa.
La situació s’ha agreujat durant este temporal pels danys ocasionats en la xarxa de clavegueram durant la riuada del 29 d’octubre. El consistori assenyala que els danys ascendixen a sis milions d’euros i, un any després de la catàstrofe, encara no han pogut actuar. “Li vaig traslladar a Bernabé la preocupació. Necessitem actuar, encara que siga de manera excepcional, perquè això també causa problemes en esta mena d’episodis”, insistix.
