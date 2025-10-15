La Gossa Sorda canvia Pego per Picassent
El grup de música farà tres concerts, però cap serà ni a Pego, d’on venen, ni en la comarca de la localitat
La Gossa Sorda és un grup de música valencià que va aconseguir consolidar-se com un grup revolucionari en el panorama activista. Van començar fent concerts en 1999, quan els seus integrants tenien a penes 19 anys i les seues lletres en llengua valenciana van revolucionar el panorama musical.
Amb 5 àlbums a la seua esquena (Vigília, Garrotades, Saó, L’últim heretge i La polseguera), el grup va decidir deixar de traure música en 2016 i la seua discogràfica va decidir traure un àlbum per a deixar el llegat de la banda present, Batalles i cançons.
El retorn
El 5 d’octubre passat, però, van llançar un comunicat en les seues xarxes socials per a anunciar una cosa que els fans no esperaven, el retorn de la Gossa Sorda, just en un moment en el qual altres grups valencians estan anunciant la seua separació, com és el cas de la Fúmiga.
A més, el grup de rock ha anunciat una minigira per la Comunitat Valenciana (24 d’abril de 2026), les illes Balears (2 de maig de 2026) i Catalunya (23 de maig de 2026), amb un concert en cada una de les comunitats autònomes. Però el que més ha cridat l’atenció és que, a la Comunitat Valenciana, han triat Picassent com a ciutat per al seu concert, i no Pego, com es podria esperar, ja que és la ciutat de la qual venen els integrants.
Encara que molts fans estan molt contents amb este concert, n’hi ha uns altres que han trobat a faltar que el grup triara la seua ciutat natal per a començar esta gira i per a tocar a la Comunitat Valenciana. Uns altres també han manifestat la seua opinió que haurien d’haver triat ciutats capitals, ja que a Catalunya actuaran a Cunit, mentres que a Balears sí que actuaran a Palma.
