Cost de la vida
La inflació va créixer fins al 3 % en setembre, la taxa més alta de l’any juntament amb la de febrer
El Ministeri d’Economia atribuïx la pujada a l’electricitat i als carburants, que van pujar més que en el mateix mes de l’any passat
L’INE ha revisat la taxa a l’alça i la situa una dècima per damunt de l’avançada fa dos setmanes
Encara que tots els analistes vaticinen que, el trimestre que ve, els preus tornaran a moderar-se a Espanya, la veritat és que el setembre passat no va ser un bon mes per als consumidors, que van veure com l’electricitat i, sobretot, els carburants impulsaven cap amunt l’índex de preus al consum (IPC). Va pujar fins al 3 %, segons ha publicat este dimecres l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que eleva en una dècima la dada avançada fa dos setmanes. Este repunt, que situa la inflació en el seu punt més alt d’este 2025, juntament amb la dada de febrer, l’allunya de l’objectiu del 2 % marcat per a Espanya pel Banc Central Europeu (BCE) i augmenta la bretxa d’Espanya amb la zona euro, a on la inflació mitjana és del 2,2 %.
El Ministeri d’Economia recorda que esta pujada és conseqüència del denominat efecte base de la inflació, és a dir, que la taxa actual, que es calcula en comparació amb la del mateix mes de l’any passat, puja perquè els preus de la llum i dels combustibles el setembre de 2024 es trobaven molt baixos. Este efecte pot donar una imatge fins a un cert punt distorsionada de la inflació real, que este setembre va créixer un 16,8 % en el cas de l’electricitat i un 6,8 % en el dels hidrocarburs.
De fet, tal com subratlla Economia, la inflació subjacent, que exclou els preus més fluctuants de l’energia i els aliments no elaborats, continua la seua senda de moderació i es manté, com en agost, en el 2,4 % en el mateix càlcul interanual.
Aliments moderats
La bona notícia és que, segons destaca Economia, els preus dels aliments i de les begudes no alcohòliques es van estabilitzar en el 2,4 % respecte a fa un any. El departament que dirigix el ministre Carlos Cuerpo destaca la caiguda de l’oli d’oliva, que suma ja un 43 % respecte a setembre de 2024. En l’altre costat de la balança, el café és el producte que més ha pujat en l’últim any, amb un increment acumulat del 19,9 %, seguit pels ous, que mantenen una pujada del 17,9 %, i el xocolate, que costa un 15,6 % més que fa un any.
Una de les primeres reaccions polítiques a esta mala dada ha arribat de les files del PP. El seu portaveu en economia, Albert Nadal, ha lamentat l’evolució dels últims mesos i l’escassa capacitat de reacció que està mostrant el Govern al respecte. “Es confirma la dada d’inflació del 3 % i subjacent del 2,4 %. La cistella de la compra és un 37,5 % més cara des que governa Sánchez. Ho patixen les classes mitjanes amb preus més alts i més pressió fiscal”, ha dit Nadal en un missatge publicat en la xarxa social X.
Per a la patronal CEOE, l’augment de la taxa d’inflació de setembre, tot i que moderat, “no pot interpretar-se com un senyal de normalització definitiva”. L’entitat considera que “l’economia espanyola seguix exposada a la volatilitat dels preus energètics, a les tensions geopolítiques i a la incertesa dels mercats internacionals”.
