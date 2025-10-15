Les falleres majors de València visiten Levante-EMV
Carmen Prades i Marta Mercader han visitat la redacció de Levante-EMV de la mà del director del periòdic, Joan Carles Martí, per a obrir un nou cicle faller
J. R.
La fallera major de València, Carmen Prades, i la fallera major infantil, Marta Mercader, han visitat la redacció de Levante-EMV hores després d’haver pres possessió del seu càrrec en l’acte de proclamació celebrat este dimarts en el saló de plens de l’Ajuntament presidit per l’alcaldessa, María José Catalá.
Les falleres majors de València han conegut de primera mà la redacció del periòdic Levante-EMV cap a les 8 hores de la mà del director del periòdic, Joan Carles Martí; el cap de València, José Parrilla, i el periodista de Falles de Levante-EMV, Moisés Domínguez.
L’extra de Falles
Durant la visita no han faltat les preguntes il·lusionades sobre els viatges que el periòdic fa en l’extra de Falles al costat de les falleres majors i les seues corts d’honor, una revista que s’entrega gratuïtament en els quiscos durant la setmana fallera i que alternen els clàssics viatges nacionals i internacionals.
“Un any màgic”
Carmen Prades va manifestar en l’acte de proclamació que les Falles “sempre seran la llum que il·lumina València”, una festa que l’any que ve complirà deu anys com a patrimoni immaterial de la humanitat. Per la seua banda, la fallera major infantil va dir que ha tingut sort de nàixer a València, una ciutat plena de llum, música, color, art, elegància, indumentària, soroll, pólvora, “gent amable i solidària”, i que representarà, juntament amb la seua cort d’honor, tots els xiquets de la ciutat en “un any màgic”.
Catalá va comunicar este dilluns per telèfon, com és tradicional, l’elecció de Carmen Prades, de la Falla Convent Jerusalem-Matemàtic Marzal i de 25 anys, i la xiqueta Marta Mercader, de la comissió Alberic-Heroi Romeu i de 10 anys, com a falleres majors de 2026.
