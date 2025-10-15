Llíria dedica un mural a Margarida Borràs, dona trans executada a València en 1460
L’actuació, cofinançada per la Conselleria d’Igualtat, és una mostra de respecte, memòria i compromís amb la diversitat
S. García
La plaça del Molí de l’Om de Llíria va acollir la inauguració del mural “Margarida Borràs. La diversitat no fa mal, el teu odi sí”, una obra col·lectiva que ret homenatge a la primera persona documentada a València executada per la seua identitat de gènere.
L’acte, organitzat per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Llíria, va comptar amb l’assistència de representants institucionals i d’entitats socials que van voler sumar-se a esta mostra de respecte, memòria i compromís amb la diversitat.
El mural, obra de Maria Ivanco, Alba Ramiro, Miguel Tinoco i Marina Veintimilla, és un gest de reparació històrica i una declaració de futur. A través de la pintura, es reivindica la figura de Margarida Borràs com a símbol de la lluita pels drets de les persones trans i de la memòria col·lectiva del col·lectiu LGTBI.
Este projecte ha sigut cofinançat per la Conselleria d’Igualtat mitjançant el programa de subvencions per al foment de la diversitat a través de l’art urbà en els municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2025.
La història de Borràs
En l’acte es va recordar la història de Margarida, filla d’un notari mallorquí i executada a València el 28 de juliol de 1460 per viure com a dona trans en una època marcada per la intolerància. Hui, el seu nom s’ha convertit en un referent de dignitat, llibertat i respecte.
La regidora d’Igualtat, Reme Tordera, va destacar que este mural “no només és un homenatge a Margarida, sinó també un missatge contundent contra l’odi i a favor del respecte a totes les identitats. Llíria és una ciutat diversa, oberta i compromesa amb els drets humans”.
Així, la inauguració de l’obra artística es va convertir en una autèntica celebració de la diversitat i dels valors d’igualtat i convivència que definixen la ciutat de Llíria.
