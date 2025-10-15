Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Minut de silenci per Palestina a Xàbia

Comissions Obreres del País Valencià continua condemnant el genocidi viscut en la Franja de Gaza i demanen que l’alto el foc anunciat siga permanent i verificable

Assistents al minut de silenci

Assistents al minut de silenci / CCOO PV

Mapi Casabán

Mapi Casabán

Xàbia

Este dimecres 15 d’octubre, a les 10:00 h, en la plaça de la Constitució, amb motiu de la vaga general per Palestina, Comissions Obreres del País València (CCOO PV) ha decidit fer un minut de silenci per tota la massacre que ha patit la població palestina en la Franja de Gaza.

CCOO PV a Xàbia ha convocat els empleats i les empleades públiques simpatitzants i els membres de Moviment per Palestina, PSPV-PSOE i Compromís de la ciutat a un minut de silenci per Palestina.

Convocatoria por parte de CCOO PV

Convocatòria per part de CCOO PV / CCOO PV

“Des de CCOO PV continuem donant el nostre suport al poble palestí després de la treva, a la seua reconstrucció, a la justícia i a la pau duradora”, afirmen.

“Una treva no és la pau”

La Secció Sindical de CCOO PV de l’Ajuntament de Xàbia ha presentat un manifest en el qual donava les gràcies a totes les persones que han acudit i que han estat reunides “per a mantindre viva la veu de Palestina”.

Reclamen que, “després de mesos d’horror i destrucció”, l’alto el foc ha arribat com un respir que tots i totes esperaven, encara que saben “que una treva no és la pau”, ja que les ruïnes continuen allí, igual que la fam i la por. “Milers de persones encara busquen els seus sers estimats”.

“Hui, el nostre silenci és per elles, per totes les vides trencades i per a dir també que no es pot reconstruir sense justícia”, reclamen. Han afegit també que la pau no serà real si no hi ha llibertat, si no s’acaba el bloqueig, si no s’acaba l’ocupació i si el poble palestí no pot decidir sobre el seu propi futur.

El sindicato demanda la suspensión completa y posterior revisión del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel

El sindicat demana la suspensió completa i revisió posterior de l’Acord d’associació Unió Europea-Israel / CCOO PV

Per això continuen lluitant, perquè cada dia “el silenci imposat és un pas arrere en la dignitat humana” i perquè “la reconstrucció ha de començar per la veritat, la memòria i el respecte”.

Per la vida i la dignitat

Des de Xàbia, CCOO PV s’unix al clam mundial per “una pau justa i duradora”. Des del sindicat afirmen alçar la veu per la vida, per la dignitat i per tots els pobles que patixen la guerra i l’oblit.

“Que el silenci de hui siga un record per a les víctimes i una promesa per a no callar mai més. Que la reconstrucció porte justícia. Que la pau siga veritat. Que visca Palestina”, han conclòs.

Tracking Pixel Contents