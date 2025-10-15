El pediatre del Centre de Salut de la Coma va rebutjar la plaça en l’últim moment
Encara que, en juny, Sanitat va anunciar que ja havia pres possessió, l’assignat va dir “no” abans d’incorporar-se, i el centre fa més de dos anys que no té metges infantils
L’última agressió a una infermera que anava a oferir un servici a domicili en el barri de la Coma de Paterna ha tornat a posar sobre la taula la falta de pediatres que patix el centre sanitari d’esta zona catalogada d’acció preferent.
Quan l’ambulatori va reobrir les portes el maig del 2023 després d’un parell de setmanes tancat precisament per les amenaces i pels insults patits en l’Àrea de Pediatria, que va portar tot el personal sanitari a agafar la baixa en forma de protesta, ja no comptava amb els dos pediatres que tenia assignats, ja que un es va jubilar i l’altre va demanar canvi de destinació.
Des de llavors han sigut moltes les protestes i reivindicacions dels veïns de la Coma, que exigixen que tornen els pediatres al barri de la Coma, ja que ara s’han de desplaçar als centres de salut del Clot, Campament o la Canyada.
Uns veïns que van respirar tranquils quan este passat mes de juny, des de Sanitat es va informar que s’havien adjudicat les dos places de pediatres a la Coma i que una d’estes ja havia sigut acceptada i s’havia formalitzat la presa de possessió, mentres, en el cas de la segona, s’estava fent tot el possible per a cobrir-la.
No obstant això, eixe pediatre no ha arribat. Fonts de la Conselleria de Sanitat consultades per este diari han afirmat que la persona que sí que va fer la presa de possessió, va renunciar a la plaça posteriorment. “No obstant això, el Departament de Salut treballa per cobrir les places en el centre de salut. Mentrestant, l’atenció pediàtrica a la població està garantida en altres centres”, asseguren.
Segons ha pogut saber este diari, en novembre s’espera l’arribada d’almenys un metge per a cobrir eixa vacant, però sense especialització pediàtrica.
