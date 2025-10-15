Pilar Bernabé, delegada del Govern: “9 de cada 10 euros invertits en tota la zona de la dana són del Govern d’Espanya”
Bernabé visita les obres de reconstrucció de la calçada i rehabilitació estructural del pont sobre el riu Magre en l’N-332 al seu pas per El Pontón (Requena), que compta amb una inversió de prop de 13 milions d’euros
La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitat, este matí, el municipi de Requena al costat del seu alcalde, Mario Sánchez, per a supervisar les obres de reconstrucció de la dana que estan escometent en la localitat. “Una reconstrucció que està liderant el Govern d’Espanya en estos últims mesos, i ho demostrem amb xifres, ja que 9 de cada 10 euros invertits en tota la zona de la dana són del Govern d’Espanya”, ha afirmat la delegada.
En esta ocasió, Bernabé ha visitat la reconstrucció de la calçada i la rehabilitació estructural del pont sobre el riu Magre a El Pontón. Estes actuacions s’emmarquen dins de les obres dutes a terme pel Govern d’Espanya per a la recuperació de l’N-330 i l’N-332 danyades per la dana a Utiel i Requena en la província de València i Talayuelas i Landete en la província de Conca, a les quals s’han destinat prop de 13 milions d’euros. “Estem reconstruint tot el pont d’El Pontón, una carretera que tenia una situació estratègica, perquè està dins del pla d’emergències de la central nuclear com a zona de connexió”.
En el cas concret de la rehabilitació estructural del pont sobre el riu Magre, s’està executant un pont de bigues prefabricades de formigó amb una longitud de prop de 26 metres per més de 10 metres d’ample. A més, s’ha construït una protecció amb escullera dels talussos d’aigües avall.
“Estem en un punt en el qual l’efecte de les inversions del Govern d’Espanya es veu de manera clara i directa”, expressa la delegada, ja que han invertit 76 milions d’euros en la reconstrucció després de la dana de Requena, dels quals 35 milions d’euros són per a sufragar el 100 % de la reparació de les infraestructures municipals.
Inversions totals
Pel que respecta al Ministeri de Transports, Pilar Bernabé manifesta que la inversió en la zona dana arriba als 400 milions d’euros en recuperació de les infraestructures viàries i ferroviàries, tant les que són de competència estatal com les de competència local o de la comunitat autònoma. “El Govern d’Espanya es va prestar a ajudar i a col·laborar i també a sufragar eixos gastos per a fer-ho encara més ràpidament i més fàcilment. Per tant, compromís permanent i constant del Govern”, ha indicat Bernabé.
En total, “suposa ja una inversió directa de més de 7.000 milions d’euros en la província de València. Més del 8,5 % del PIB de tota la província”, ha afegit.
