Eurolliga
El València Basket rep el Hapoel de Tel Aviv en un Roig Arena buit
En un partit que es jugarà a porta tancada, els taronja tornen a enfrontar-se als israelians, equip contra el qual van caure en les semifinals de la passada Eurocup
Els de Pedro Martínez busquen la seua tercera victòria en l’Eurolliga contra un equip que s’ha reforçat amb grans fitxatges com el de Vasilije Micic
Pilar López
El València Basket rep, este dimecres, 15 d’octubre, el Hapoel Tel Aviv (Roig Arena, Movistar, 20:30 hores) en un partit marcat per factors extraesportius. El club anunciava este dimarts en un comunicat oficial la seua decisió que el partit es jugue a porta tancada, sense públic en les graderies, per motius de seguretat a causa de la concentració de manifestants convocada per grups propalestins i antiisraelians en els voltants del Roig Arena abans el partit.
Revenja sense públic
Amb un gran dispositiu de seguretat organitzat per Delegació de Govern i les Forces de Seguretat de l’Estat, l’equip taronja s’enfrontarà al Hapoel sense poder comptar amb la calor de la seua afició en un partit que, esportivament, es presenta apassionant. València Basket té deutes pendents amb el Hapoel i tindrà l’oportunitat de “revenjar-se” de la passada campaña, en la qual l’equip de Tel Aviv va eliminar els taronja en les semifinals de la Eurocup després de guanyar el tercer i definitiu partit a la Fonteta. Aquella eliminatòria, a més, va estar també envoltada de polèmica. El Hapoel, davant de la prohibició de jugar al seu país per la situació política, va disputar el seu partit com a local a Bulgària, a on l’afició del Hapoel va rebre el València Basket amb insults i comportaments altament antiesportius. El club taronja, fins i tot, va arribar a elevar una queixa formal a l’Eurolliga pel tracte rebut. Però això ja és història. Ara, València Basket i Hapoel tornen a trobar-se, esta vegada en la màxima competició, l’Eurolliga, a la qual els taronja accedien després d’arribar a un acord per tres anys amb l’organització i per a la qual els israelians es classificaven després de conquistar la Eurocup.
Dos victòries i una derrota
El València Basket afronta esta quarta jornada de l’Eurolliga amb un balanç de dos victòries i una derrota després d’iniciar la competició amb un triomf en la pista de l’ASVEL Villeurbanne, guanyar contra el Virtus Bolonya en el primer partit en el Roig Arena i caure en la pista del Barça en la tercera jornada. Idèntic balanç presenta el Hapoel després de guanyar al Barça en la primera jornada, guanyar també a l’Efes a domicili i caure contra el Maccabi en el derbi israelià.
Chris Jones i Micic en les files del Hapoel
El Hapoel, que presidix el milionari sionista Ofer Yanai, no ha escatimat en gastos per a fer un equip del màxim nivell per a poder competir amb garanties en l’Eurolliga. Entre els fitxatges fets esta temporada destaca el de l’extaronja Chris Jones, que torna a València per a enfrontar-se al seu exequip. Un retorn deslluït, ja que no podrà retrobar-se amb l’afició taronja. Una altra gran aposta de l’equip que dirigix Itoudis és el base serbi Vasilije Micic, al qual el Hapoel va recuperar este estiu de l’NBA amb una oferta milionària. Quan el Reial Madrid donava ja quasi per fet el fitxatge de Micic, el Hapoel li l’arrabassava als blancs a base de talonari. Elijah Bryant, ex d’Efes, o Collin Malcom, ex del París, són altres hòmens a tindre molt en compte. De l’equip que la passada campanya va conquistar la Eurocup després de superar el Gran Canària en la final seguixen jugadors com Johnathan Motley, Antonio Blakeney o Ish Wainright.
El València ve de guanyar, diumenge, en la Lliga Endesa, el Río Breogán, un partit que va posar a prova la seua enteresa després d’haver patit la primera derrota de la campanya al Palau Blaugrana.
Podria tornar López-Arostegui
Per al xoc, Pedro Martínez manté les baixes de Jean Montero i de Yankuba Sima, però, tal vegada, podria recuperar Xabi López-Arostegui, que encara no ha jugat partits oficials esta campanya després de lesionar-se en un dit en la pretemporada. A més, encara podria comptar amb el temporer Ike Iroegbu, que just acaba contracte este dimecres, per la qual cosa haurà de descartar dos jugadors, al tindre’n catorze disponibles.
