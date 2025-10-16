Bernabé acusa Feijóo de “mantindre” Mazón per ser “còmplice de la seua mentida”
La delegada del Govern subratlla que el fet que els dos no parlaren fins a les 21:27 hores del 29 d’octubre explica “per què ha estat mantenint” el líder del PP al president estos 11 mesos després de la dana
La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, ha assegurat, este dijous, “entendre” els motius que té el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per a “mantindre” el president de la Generalitat, Carlos Mazón, malgrat els múltiples qüestionaments públics per la seua gestió de la dana del passat 29 d’octubre: “És còmplice de la seua mentida”.
Així ho ha assenyalat en una entrevista en TVE, en la qual ha insistit que “ara tots els valencians ja entenem per què el senyor Feijóo ha estat mantenint, estos 11 mesos, el senyor Mazón”, després de conéixer-se que, segons el llistat de telefonades del president del 29-O entregat per la mateixa Generalitat a la comissió d’investigació de les Corts Valencianes, Mazón no va parlar amb Feijóo fins a les 21:27 hores del dia de la dana.
Per a la delegada, això demostra que Feijóo fa mesos que desoïx les peticions de rellevar Mazón, “perquè és clarament el còmplice de la seua mentida”. “Jo l’única cosa que sé és que el dia 31 d’octubre el senyor Feijóo va vindre a la Comunitat Valenciana a fer-se una foto i a dir que des de dilluns, és a dir, el dia anterior a la dana, estava informat ‘en temps real’ de tot el que estava passant”, ha recordat Bernabé, que ha asseverat que Feijóo “ha estat mantenint el senyor Mazón” perquè “és un còmplice més de les mentides del PP, que és el denominador comú en tota esta catàstrofe”.
Feijóo, també “despreocupat”
“Ací fa molt de temps que exigim que el senyor Mazón deixe de ser el president de la Generalitat Valenciana per una qüestió de dignitat democràtica i, sobretot, de dignitat de la Generalitat Valenciana com a institució, i el màxim responsable del PP, que és Alberto Núñez Feijóo, que podria fer-ho, no ho fa perquè és clarament el còmplice de la seua mentida”, va assenyalar.
Al seu juí, “ací hi ha dos coses clares”: o bé Mazón “vol deixar el senyor Feijóo als peus dels cavalls, o és que simplement era una mentida més”. A més, ha recalcat que “el senyor Feijóo va ser un més dels ‘tots despreocupats’ que estaven en el PP el dia 29 d’octubre durant la terrible tragèdia de tots els valencians”.
“Fa 11 mesos que li demanem a Feijóo que ens faça un favor a tots els valencians i que lleve Mazón de la Generalitat. Ara entenem per què tot això no estava passant”, ha reiterat Bernabé, que, a més, ha criticat que eixe llistat de telefonades que el Govern valencià va entregar a les Corts està incomplet i no és l’oficial de la companyia telefònica, sinó una llista elaborada per l’equip mateix de Mazón: “És el manual que està aplicant el PP en tot: cuinar, manipular i entregar coses manipulades”, ha subratllat.
Les incògnites encara obertes
Així, ha recordat que Mazón tampoc ha entregat la seua localització ni desplaçaments del dia de la dana, amb la qual cosa, al marge de la veracitat d’eixa llista de telefonades, que qüestiona, els valencians seguixen sense “saber què feia el president de la Generalitat en el moment més catastròfic”. “Farà un any (de la dana) i encara no tenim eixa informació”, ha retret.
En la seua opinió, eixa llista de “telefonades que ha considerat dir que va fer”, en qualsevol cas, “posa en evidència una mentida repetida i sostinguda al llarg del temps” per Feijóo, “que havia d’haver tret Carlos Mazón de la Generalitat i no ho ha fet simplement perquè és un còmplice més de les mentides del PP”. “L’únic que podria solucionar este problema i alliberar-nos els valencians, que és Alberto Núñez Feijóo, resulta que el dia 31 ens va mentir a la cara a tots els espanyols”, ha conclòs.
