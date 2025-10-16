Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bromera dona lots de 200 llibres a les biblioteques afectades per la dana

La fundació pel foment de la lectura fa una selecció d’autors i autores valencianes per a fer costat al sector cultural

Una furgoneta carregada de llibres de Bromera

Una furgoneta carregada de llibres de Bromera / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha fet arribar un lot de 200 llibres escrits per autores i autors valencians a les biblioteques municipals de les localitats afectades per la dana. Esta acció solidària forma part del compromís de la Fundació amb el foment lector i amb la recuperació dels espais culturals del territori.

En concret, cada biblioteca ha rebut tres col·leccions completes de la campanya “Llegir en valencià”. D’una banda, “Llegir en valencià, per a estimar-nos”, que promou un estil de vida saludable i reivindica la importància de la salut i el benestar emocional. Els relats tracten temes com la resiliència, l’amor propi, la salut mental, la vellesa o el dol.

En segon lloc, “Llegir en valencià, sense por”, que convida a afrontar les pors quotidianes —la soledat, les malalties, la incertesa o la foscor— i inclou un homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés, amb una poesia seua relacionada amb cada relat.

Finalment, la més recent de les col·leccions: “Llegir en valencià, la memòria de l’aigua”, que reflexiona sobre el paper essencial de l’aigua en la història i identitat. Onze autors i autores del territori amb relats inspirats en objectes del fons de l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, que parlen de memòria, territori i renaixement.

Així mateix, com cada any, la Fundació ha repartit esta última col·lecció publicada entre totes les biblioteques públiques i agències de lectura de la Comunitat Valenciana.

