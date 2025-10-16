Electromobilitat
Empreses xineses rastregen València per a instal·lar una fàbrica de cotxes elèctrics
L’interés per Espanya de BYD posa la Comunitat Valenciana de nou en el punt de mira del sector
Empreses xineses d’automoció rastregen València a la recerca de sòl per a instal·lar una fàbrica de cotxes elèctrics, segons ha confirmat Levante-EMV. L’ambaixador de la República Popular de la Xina a Espanya, Yao Jing, ja va revelar, fa uns mesos, l’interés de dos fabricants de vehicles elèctrics per València i va destacar com a punts clau el port i l’accés a mà d’obra qualificada. La companyia xinesa que està ara mateix més prop de desembarcar a Espanya és BYD, principal rival de Tesla en el mercat de vehicles elèctrics.
L’automobilística BYD ha situat Espanya com la seua opció preferent per a la seua tercera planta d’assemblatge a Europa, segons va avançar Reuters, que citava dos fonts coneixedores de les negociacions. L’anunci oficial podria fer-se a finals d’enguany. Entre els motius per a posar en marxa la planta a Espanya hi ha els costos de fabricació relativament baixos i la producció d’energia renovable que garantix electricitat barata (enfront del que ocorre en altres països candidats com Alemanya).
L’interés per Espanya de BYD ha tornat a posar València en el punt de mira del sector després de l’entrada de Volkswagen amb la gigafactoria de bateries de Sagunt i la busca de terrenys de Tesla per a una gigafactoria de cotxes elèctrics, projecte que ara mateix s’ha refredat, però que en 2023 es va donar com a segur i amb ubicació probable a Cheste.
Líders mundials
Els productors xinesos, que són els líders mundials en fabricació de cotxes elèctrics, instal·laran fàbriques a Europa per a esquivar els aranzels. L’ambaixador de la Xina va revelar, fa deu mesos, que dos fàbriques de cotxes elèctrics del seu país estaven interessades “en el sector automobilístic de València”. “Espanya és la destinació a on més interés té l’economia xinesa quant a inversions en cotxes elèctrics”, va destacar.
Jing va recordar que una empresa del seu país (CATL) ja té una fàbrica de bateries a Saragossa, i el grup Chery té una base d’assemblatge a Barcelona. “Hi ha més marques, més fàbriques xineses de cotxes elèctrics que estan buscant col·laborar localment amb Espanya. València és una destinació que han de cuidar, perquè ací disposen d’un bon port, una bona faena i molts empleats talentosos”, va assenyalar l’ambaixador en una visita al Cap i Casal.
En esta línia, va defendre que a la Xina hi ha sectors econòmics en els quals tenen “molts avantatges”, com són les noves energies i els cotxes elèctrics i, per això, pretenen reforçar la col·laboració. L’ambaixador es va reunir llavors amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón.
En el focus
El sector dels fabricants de cotxes elèctrics i la indústria auxiliar està molt pendent de València des que, en 2022, el grup Volkswagen va apostar per Sagunt. En unes declaracions en exclusiva al diari econòmic CincoDías, Matt Harrison, conseller delegat de Toyota Europa, va reconéixer, l’estiu de 2023: “Estem veient a on es mou la cadena de subministrament de l’automòbil. Fa la sensació que s’està inclinant més cap a Europa central, encara que sembla que Espanya clarament està parlant amb Tesla, i Volkswagen està construint una planta allí. Estem observant com es configura el futur de la cadena de subministrament i si podem seguir eixe deixant”.
Interés
Més enllà de les declaracions de l’ambaixador xinés, l’interés de les empreses d’automoció xineses per València és real. Els fabricants necessiten almenys acoblar els seus vehicles a Europa per a no pagar aranzels i consideren que València és una bona opció. Les vendes de BYD a Europa es van disparar un 280 % en els primers mesos de l’any respecte al mateix període de 2024. La companyia construïx una fàbrica a Turquia (país exempt d’aranzels per les relacions comercials amb la UE) i una altra a Hongria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mapa interactiu: quins són els municipis a on més ha plogut
- Quants dies duraran les alertes per pluges a València i a on les activa l’Aemet
- L’entrevista del president en À Punt: un 1,7 % i 21.500 espectadors
- La Generalitat es desmarca per primera vegada de la gestió de la conselleria de Pradas el 29-O
- Drassana compra la històrica llibreria l’Eixam
- Alzira implica el sector agrícola i empresarial per a reclamar motes de protecció contra riuades
- La dana Alice destrossa plantacions de caquis i arròs
- Avís roig per pluges a la Safor i a la Ribera