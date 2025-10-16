En llibertat després de declarar els cinc detinguts en la concentració d’anit contra Israel
Les càrregues policials en la concentració a favor de Palestina davant del Roig Arena es van saldar amb una manifestant i tres agents ferits lleus
Efe
Les cinc persones que van ser detingudes, este dimecres, en la concentració contra Israel enfront del Roig Arena, a on el València Basket i el Hapoel Tel Aviv van jugar un partit de l’Eurolliga a porta tancada, han sigut posades en llibertat després de ser escoltada la seua declaració, ha informat la Policia Nacional.
Prop de mil persones, segons la Delegació del Govern, es van concentrar a partir de les 18 hores en els voltants del Roig Arena per a protestar contra les accions d’Israel a Palestina, i, encara que, en principi, hi havia quatre punts de protesta, amb el pas de la vesprada es van reunir en un, en el qual va haver-hi càrregues policials que es van saldar amb una manifestant i tres agents ferits lleus.
Càrrega policial
Un intent per part dels concentrats de tallar el trànsit en la limítrofa avinguda Antonio Ferradis va obligar la Policia a una càrrega per a retirar els concentrats que s’havien assegut en un dels carrils, i, després que un grup de manifestants tractara d’avançar del lloc en el qual estaven concentrats, es van efectuar les primeres dos detencions.
La Policia va informar que al final van ser cinc les persones detingudes, una dona i quatre hòmens d’entre 23 i 38 anys per atemptat contra un agent de l’autoritat i desordes públics.
