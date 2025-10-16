Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Rioja: “Els jugadors no ens sentim assenyalats per Corberán”

El futbolista nega “conflictes en el vestuari” i diu que tots van “en el mateix vaixell que el míster” – “Estic disposat a parlar de la meua renovació quan el club vulga”, afig

Luis Rioja, en roda de premsa

Luis Rioja, en roda de premsa

J. Garrido / P. Calabuig

València

El jugador sevillà del València CF Luis Rioja va analitzar, ahir, diversos aspectes d’actualitat amb vista al partit de dilluns contra l’Alabés. L’extrem va assenyalar, sobre les declaracions del tècnic Carlos Corberán, que els jugadors “no ens sentim assenyalats per les paraules del míster després de perdre contra l’Oviedo”. Per a Rioja, el suposat assenyalament públic de l’entrenador després del partit contra l’Oviedo (1-2) no va ser així. “No crec que la gent ho entenguera així, encara que genera més morbo, venen més les coses negatives que les positives”, va dir apuntant a la premsa. Segons el jugador de 31 anys, el que va comentar l’entrenador van ser descripcions tàctiques i “correccions” que Corberán va fer en l’interior del vestuari. “Va vindre a explicar-nos-ho, però no feia falta, dins sabíem que analitzava qüestions tàctiques donant noms”, va agregar el futbolista.

Quant a allò que va dir el CEO, Ron Gourlay, sobre que els jugadors no estan fent-li el llit a l’entrenador, l’atacant va ressaltar: “Anem tots en el vaixell de Corberán, remarem tots”. Respecte al seu passat a Mendizorrotza, Rioja va assenyalar que l’Alabés “per a mi ho és tot, em vaig fer un home allí. La meua filla és vitoriana… És amor pur. Vitòria és ma casa”, va subratllar.

Finalment, l’extrem renovarà automàticament entre finals de desembre i principis de gener si seguix amb la seua habitual regularitat en funció d’una clàusula de rendiment que hi ha en el seu contracte. “La meua meta és estar a la disposició del València el màxim de temps possible, estic obert al que ells vulguen, a una renovació automàtica, a parlar quan vulguen per a estar més anys, perquè ací em sent una persona feliç”, va concloure.

