La Pobla del Duc avança la tercera fase de rehabilitació de la Capella de la Casa Ferrer
L’Ajuntament adjudica per 136.363 euros l’obra que continuarà els treballs iniciats en 2019 per a l’estabilització estructural de l’històric edifici del segle XV en el qual va pernoctar sant Vicent Ferrer
La Pobla del Duc fa un pas més cap a la rehabilitació d’un dels edificis històrics més importants de la localitat, la Casa Ferrer, un immoble del segle XV que va pertànyer a una destacada família i a on va pernoctar sant Vicent Ferrer quan va recórrer la zona predicant. L’Ajuntament treballa, des de fa anys, en la rehabilitació de l’històric edifici, emplaçat en el centre històric del municipi, per a destinar-lo a centre cultural i museístic. El Govern local que presidix Vicent Gomar ha adjudicat ara una nova inversió de 136.363 euros per a avançar en la recuperació de la capella de la casa, a on es durà a terme ara la tercera fase de la restauració, continuant amb això unes actuacions iniciades en 2019 per a detindre el procés de degradació i pèrdua d’elements de gran valor patrimonial. Els treballs previstos, adjudicats a l’empresa Promoinnovaciones Chella, SL, tenen un termini d’execució de tres mesos.
El conjunt de la Casa Ferrer presentava un nivell de risc alt, amb col·lapses parcials d’alguns volums, assenyala el projecte, que exposa que estos perills de col·lapse s’han anat controlant amb les actuacions dutes a terme en les dos fases anteriors i que ara s’ampliaran en una tercera actuació. En el projecte s’advertix que, “atesa la magnitud del bé i la complexitat que implica, és un procés que ocuparà, sens dubte, més fases”. La Casa Ferrer està catalogada com a bé de rellevància local, encara que, pels elements arquitectònics de gran valor i diversa tipologia, “la Casa Ferrer reunix per si mateixa condicions per a establir-se com a bé d’interés cultural (BIC)”, subratllen.
La tercera fase de l’estabilització de la capella compta amb una subvenció de 150.000 euros concedida per la Generalitat Valenciana este estiu, dins de la línia d’ajudes per a actuacions destinades a promoure la protecció, el foment i el desenrotllament del patrimoni i la dinamització cultural, així com l’adequació i la renovació de béns i espais municipals.
Els treballs previstos ara permetran completar les obres de consolidació de la Casa Ferrer, amb actuacions arqueològiques i estudis previs per a documentar el conjunt i recuperar informació històrica, així com dur a terme excavacions puntuals en el fons de la capella i en murs del pati, per a la consolidació arquitectònica i la restauració de l’edifici, segons va detallar l’Ajuntament després de concedir-li la subvenció. També es preveuen obres en les basses de la premsa de vi excavades en el pati oriental, l’execució d’una nova coberta i l’estabilització de la Capella de Sant Vicent. A més, es repararan clevills en arcs i la cúpula, es restituirà el paviment per a evitar humitats, i es faran treballs de neteja i sanejament.
Després de concedir-se l’ajuda per a esta actuació, l’alcalde de la Pobla del Duc, Vicent Gomar, va explicar que les obres previstes en esta tercera fase “permetran consolidar l’estructura de l’edifici i completar l’obra de consolidació; quedaran després obres de remat”. Gomar, que va enaltir el treball de l’equip tècnic d’arquitectura i arqueologia, va evidenciar la importància de la Casa Ferrer per a la localitat manifestant que “reflectix la història del nostre poble perquè alberga elements arquitectònics de diverses èpoques. És història viva de la Pobla del Duc”, va concloure.
