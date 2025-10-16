La Policia Local condecora els agents que van fer rescats extrems en la dana
També es reconeixerà, a títol pòstum, l’agent que va morir a la Torre
La Policia Local de València condecorarà, en la celebració del dia del patró del cos, tots els i les agents que van participar en rescats extrems durant la dana que va assotar la comarca el passat 29 d’octubre, com a gest de reconeixement a la seua entrega, generositat i professionalitat durant els pitjors moments de la riuada. Precisament, dijous que ve, dia 23, tindrà lloc, en la Central de la Policia Local de València, el tradicional acte d’entrega de condecoracions amb motiu de la festivitat del Sant Àngel de la Ciutat, acte que estarà presidit per l’alcaldessa de València, María José Catalá, i que comptarà amb la participació del regidor de Policia Local, Jesús Carbonell, i del cap del cos, Ángel Albendín, així com altres autoritats i membres de la corporació.
Entre les distincions, s’entregarà la Medalla-Creu al Mèrit Professional amb Distintiu Roig, a títol pòstum, a l’agent Rubén Lima, que va morir el 29 d’octubre de 2024 al quedar atrapat en l’aparcament subterrani de la seua comunitat, quan tractava de salvar un grup de veïns que estaven en l’interior. Els familiars directes arreplegaran la medalla en nom d’este policia de València que va entregar la seua vida en el servici als altres.
Extrema dificultat
Al costat d’este reconeixement, s’entregaran 19 medalles al mèrit professional amb distintiu blau a altres tants membres del cos policial, i, entre ells, als huit agents que van participar en rescats d’extrema dificultat durant la dana. Entre estos, l’agent Miguel M. C., que va salvar multitud d’ancians d’una residència de Picanya que es va inundar i que es trobaven en una situació de risc greu. De fet, diversos dels seus ocupants van morir durant eixa jornada. O l’inspector Miguel Ángel L. B., que va actuar en nombrosos rescats de persones durant la nit del 29 d’octubre, entre ells una dona que feia més de quatre hores que estava en la teulada d’una gasolinera del Forn d’Alcedo.
A més dels servicis durant la dana, també s’han inclòs altres servicis d’importància, com els que van exercir els agents Carlos P. V. i Carlos C. R., que el 15 de gener, mentres prestaven servici en l’avinguda d’Antonio Machado, van practicar maniobres de reanimació i van salvar la vida a un home que estava inconscient i sense pols dins del seu vehicle. O l’agent Raquel A., que, lliure de servici, va descobrir una xarxa de corrupció de menors. Així com el grup d’agents que van salvar la vida a una jove, a la Marina, que acabava de ser apunyalada, a la qual li van fer un torniquet i la van traslladar perquè rebera atenció mèdica urgent.
