Es reobri el Tancat de la Pipa després de la dana

Els filtres verds del Tancat de la Pipa tornen a estar operatius després de diversos mesos de treball

Imatge general del Tancat de la Pipa, que es reobri després de la dana

Imatge general del Tancat de la Pipa, que es reobri després de la dana / Pablo Vera Garcia / SEO Birdlife

Marta Rojo

València

Neveres, llavadores, camions, tràilers, microplàstics, medicaments, olis o pintures. Els residus, fruit de l’arrossegament després de la barrancada, van inundar, durant mesos, l’albufera després de la dana. Si l’albufera és un ecosistema en fràgil equilibri, el Tancat de la Pipa, la reserva dins del llac que gestionen Acció Ecologista-Agró i SEO/Birdlife, va deixar de fer la seua funció de filtre verd a conseqüència de la dana. L’aigua va deixar d’entrar, circular amb una profunditat de 30 centímetres, acumular-se en les llacunes i, després, tornar a l’albufera, que és el que feia. Es va convertir en una llacuna enorme a on no circulava l’aigua. Però, quasi un any després de la dana, el Tancat es reobri. Ho va fer el 14 d’octubre, com han confirmat les dos entitats, i este diumenge 19 celebrarà la seua tornada a la vida en una jornada oberta.

Amb la reparació de motes i camins, la posada en marxa del sistema de bombament i la retirada de matèria orgànica acumulada i l’anivellament de les llacunes, els filtres verds del Tancat de la Pipa tornen a estar operatius. Així, després de diversos mesos de treball, es donen per finalitzades les obres d’emergència en esta àrea de reserva, situada en la riba nord del llac de l’albufera, al costat del canal del port de Catarroja i la desembocadura del barranc de Poio, iniciades per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

El Tancat de la Pipa

El Tancat de la Pipa, que es reobri després de la dana / SEO Birdlife

Visites i acte de reobertura

Durant mesos, Acció Ecologista-Agró i SEO/BirdLife, com a entitats que gestionen el Tancat de la Pipa, s’havien vist obligades a traslladar-se. En concret, les seues activitats i voluntariats se n’havien anat a altres enclavaments del parc natural. Però, des del 14 d’octubre de 2025, el Tancat de la Pipa ha représ les activitats obertes al públic. És a dir, que torna l’horari habitual d’obertura, així com les visites gratuïtes concertades.

A manera de celebració, este cap de setmana s’ha organitzat un acte de reobertura de les instal·lacions. Serà el diumenge 19 d’octubre, una jornada en la qual, en dos torns diferents, trenta persones per torn podran gaudir d’una visita guiada al centre de visitants. També hi haurà tallers infantils i una projecció audiovisual per a donar a conéixer les obres executades arran de les inundacions, encara que és necessari inscriure’s per a participar.

Un espai d’educació ambiental

Tant Acció Ecologista-Agró com SEO/Birdlife parlen d’“alegria i il·lusió” davant de la tornada a l’activitat d’este espai. Amb la reobertura, asseguren que busquen continuar incentivant un major acostament de la societat civil a l’albufera de València. Les entitats destaquen la necessitat de conscienciar sobre la necessitat de conservar, recuperar i gestionar d’una manera més eficient este aiguamoll catalogat d’importància internacional. Així mateix, criden a ser molt conscients de “les pressions antròpiques que donen lloc a canvis en el funcionament de l’ecosistema mitjançant la degradació d’hàbitats i l’alteració de la qualitat de l’aigua”.

