Teulada destina més de 600.000 euros a un sistema de càmeres de videovigilància
L’Ajuntament del municipi també preveu la connexió d’una xarxa centralitzada de control que estarà situada en les dependències de la Policia Local
L’Ajuntament de Teulada ha iniciat les obres per a la implantació d’un sistema de càmeres de videovigilància del trànsit rodat a Teulada-Moraira. Una actuació que permetrà reforçar la seguretat ciutadana i millorar el control i la gestió del trànsit en tot el municipi.
Este sistema, que complix una altra de les demandes històriques dels veïns de Teulada-Moraira, millorarà la seguretat, optimitzarà la gestió del trànsit rodat i reforçarà la protecció de les infraestructures municipals i del transport interurbà. A més, preveu la connexió a una xarxa centralitzada de control que estarà situada en les dependències de la Policia Local de Teulada-Moraira.
Més de 600.000 euros d’inversió
L’import total de l’adjudicació ascendix a 609.823,12 euros, import que permet dotar Teulada-Moraira d’un sistema modern i eficient de vigilància mitjançant càmeres distribuïdes estratègicament per diferents punts del municipi. Este projecte compta amb una subvenció de 225.633,92 euros procedent del Pla +A prop 2023 de la Diputació d’Alacant, dins de la línia d’ajudes destinades a infraestructures i assistència a municipis.
L’alcalde de Teulada-Moraira, Raúl Llobell, ha destacat que, “amb esta nova implantació del sistema de videovigilància del trànsit rodat, es reforça la nostra aposta per vetlar per la seguretat dels nostres veïns i visitants, així com per la vigilància del nostre municipi”.
A més, ha afegit que, “gràcies a esta subvenció concedida per part de la Diputació d’Alacant, reforcem la col·laboració entre administracions públiques per a continuar avançant en la modernització dels nostres servicis i en la millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans i de Teulada-Moraira”.
Així, doncs, amb esta actuació, l’Ajuntament de Teulada reafirma la seua postura per la seguretat i la innovació tecnològica, dotant el municipi de ferramentes que permetran una gestió més eficaç i un entorn més segur per a tots.
