La videoanàlisi d’Isabel Olmos
La videoanàlisi d’Isabel Olmos: “L’actual Consell no ha deixat de transmetre un menyspreu constant a l’idioma propi de la Comunitat Valenciana”
La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, analitza la decisió de l’escriptor valencià Ferran Torrent de retornar el Premi de les Lletres Valencianes. En una carta dirigida al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, l’autor de Sedaví explica la seua postura “per la deriva acadèmica i institucional” de l’actual Consell en matèria lingüística. Es tracta, diu Olmos, “d’una decisió molt meditada, amb la qual l’escriptor ha evidenciat el seu malestar davant d’una política cada vegada menys respectuosa amb el valencià, amb la seua presència pública i amb el seu valor com a llengua de cultura”.
La periodista aborda també la situació que travessa el valencià i les “polèmiques manifestacions, propostes i mesures” de l’actual Govern autonòmic, amb José Antonio Rovira al capdavant de la Conselleria d’Educació i Cultura. Des de la consulta educativa fins als atacs “constants” a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, passant per les declaracions “falses” sobre l’idioma i la rebaixa de la nota en el selectiu, “no han deixat de transmetre un missatge de menyspreu continu cap a una llengua pròpia de la Comunitat Valenciana”, afirma.
