El Consell crea una xarxa de refugis climàtics públics per a combatre les onades de calor
La Xarxa d’Espais Climàtics de la Comunitat Valenciana inclou zones d’acolliment per a la ciutadania que ho necessite durant els episodis de temperatures extremes
El Consell ha aprovat el decret pel qual es crea la Xarxa d’Espais Climàtics de la Comunitat Valenciana i es regula el seu funcionament. El decret establix els requisits que han de complir les àrees i els equipaments públics per a poder ser inclosos en el Catàleg d’espais climàtics, el procediment per a la seua activació quan es produïsquen episodis de temperatures extremes per onades de calor i les normes de funcionament en estos emplaçaments mentres tinguen la condició d’espai climàtic.
La Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, sobre el canvi climàtic i la transició ecològica, determina, en l’article 76, que la Generalitat ha d’impulsar, en col·laboració amb els ajuntaments, una xarxa d’espais climàtics en llocs i equipaments públics, que s’activaran com a zones d’acolliment de la ciutadania que ho necessite durant els episodis en els quals es registren temperatures extremes per onades de calor.
Especial risc per a població vulnerable
Així mateix, el V Pla de salut de la Comunitat Valenciana 2022-2030 arreplega, entre les seues mesures, la necessitat d’identificar, adaptar i facilitar l’accés a espais urbans oberts a la ciutadania amb confort tèrmic de protecció en episodis de temperatures extremes per onades de calor, prestant especial atenció a la població vulnerable, en línia amb les actuacions del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de les altes temperatures a la Comunitat Valenciana.
L’exposició a la calor planteja una gran amenaça per a la població en general, especialment per a les persones d’alt risc, ja que és una de les causes d’augment de mortalitat. Les onades de calor poden ocasionar la mortalitat prematura, malalties cardiorespiratòries i ingressos hospitalaris, encara que les temperatures moderadament altes del període estival també poden produir estos problemes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mapa interactiu: quins són els municipis a on més ha plogut
- Quants dies duraran les alertes per pluges a València i a on les activa l’Aemet
- L’entrevista del president en À Punt: un 1,7 % i 21.500 espectadors
- La Generalitat es desmarca per primera vegada de la gestió de la conselleria de Pradas el 29-O
- Drassana compra la històrica llibreria l’Eixam
- Alzira implica el sector agrícola i empresarial per a reclamar motes de protecció contra riuades
- La dana Alice destrossa plantacions de caquis i arròs
- Avís roig per pluges a la Safor i a la Ribera