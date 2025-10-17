Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell crea una xarxa de refugis climàtics públics per a combatre les onades de calor

La Xarxa d’Espais Climàtics de la Comunitat Valenciana inclou zones d’acolliment per a la ciutadania que ho necessite durant els episodis de temperatures extremes

Una dona es refresca en una font per a combatre la calor

Una dona es refresca en una font per a combatre la calor / AXEL ÁLVAREZ

Redacción Levante-EMV

València

El Consell ha aprovat el decret pel qual es crea la Xarxa d’Espais Climàtics de la Comunitat Valenciana i es regula el seu funcionament. El decret establix els requisits que han de complir les àrees i els equipaments públics per a poder ser inclosos en el Catàleg d’espais climàtics, el procediment per a la seua activació quan es produïsquen episodis de temperatures extremes per onades de calor i les normes de funcionament en estos emplaçaments mentres tinguen la condició d’espai climàtic.

La Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, sobre el canvi climàtic i la transició ecològica, determina, en l’article 76, que la Generalitat ha d’impulsar, en col·laboració amb els ajuntaments, una xarxa d’espais climàtics en llocs i equipaments públics, que s’activaran com a zones d’acolliment de la ciutadania que ho necessite durant els episodis en els quals es registren temperatures extremes per onades de calor.

Especial risc per a població vulnerable

Així mateix, el V Pla de salut de la Comunitat Valenciana 2022-2030 arreplega, entre les seues mesures, la necessitat d’identificar, adaptar i facilitar l’accés a espais urbans oberts a la ciutadania amb confort tèrmic de protecció en episodis de temperatures extremes per onades de calor, prestant especial atenció a la població vulnerable, en línia amb les actuacions del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de les altes temperatures a la Comunitat Valenciana.

L’exposició a la calor planteja una gran amenaça per a la població en general, especialment per a les persones d’alt risc, ja que és una de les causes d’augment de mortalitat. Les onades de calor poden ocasionar la mortalitat prematura, malalties cardiorespiratòries i ingressos hospitalaris, encara que les temperatures moderadament altes del període estival també poden produir estos problemes.

