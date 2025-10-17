El Consell Valencià de Cultura reivindica la veu poètica de Maria Beneyto amb un homenatge en el Palau de Forcalló
La trobada literària va servir per a recordar una autora referent de la literatura valenciana del segle XX
El Consell Valencià de Cultura (CVC) s’ha sumat, este dimecres, a les activitats que commemoren l’Any Beneyto amb un acte dedicat a la figura i l’obra de Maria Beneyto (1920–2011), una de les veus més personals i discretes de la literatura valenciana contemporània.
Amb el títol “Maria Beneyto o l’escriptura en veu baixa”, el Palau de Forcalló va acollir una trobada literària que va servir per a recordar una autora que —com va destacar el president del CVC, José María Lozano— “no hauria d’haver necessitat ser declarada Escriptora de l’Any per a tornar a ser llegida i estimada”, reconeixement que va promoure l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
A l’acte van assistir, entre altres, Miquel Nadal, director general de Cultura de la Generalitat; Marta Ibáñez, regidora de l’Ajuntament de València, i Carme Manuel, presidenta de la Comissió de l’Escriptora de l’Any per part de l’AVL.
La sessió va ser conduïda per Ana Noguera, membre del CVC, i va comptar amb la intervenció de la filòsofa i escriptora Rosa María Rodríguez Magda, marmessora literària de la poesia de Beneyto i responsable de publicar la seua obra inèdita. Rodríguez Magda va oferir una aproximació íntima i crítica a la vida i trajectòria de l’autora, de qui va destacar el seu caràcter reservat i l’escàs reconeixement que va rebre en els seus últims anys a València.
Poesia inèdita
Durant la seua intervenció, Rodríguez Magda va anunciar la pròxima edició de la poesia inèdita de Maria Beneyto tant en valencià com en castellà, i va subratllar que “l’interés per la seua literatura no hauria d’acabar amb este any commemoratiu, perquè encara queden molts aspectes per explorar”.
El president del CVC, José María Lozano, va compartir la seua admiració per la novel·la Al límite del absurdo i va remarcar el compromís del Consell “amb la defensa i difusió de la cultura valenciana des de la fermesa i el consens”.
Com a tancament de l’acte, es van llegir quatre poemes inèdits de Maria Beneyto, publicats ara en el quadern Últimas palabras (editorial Banda Legendaria). Les lectures van ser a càrrec de Juan Pablo Zapater, director de Cuadernos 21V; Amparo Zacarés, presidenta de l’associació Clásicas y Modernas; Juan Luis Bedins, president de CLAVE, i Elia Saneleuterio, codirectora de l’Antología de Maria Beneyto.
Zapater va llegir A César Simón, con su muerte todavía muy cerca; Zacarés, Identidad; Bedins, Aquí, conmigo, y para siempre; i Saneleuterio, La que huye. L’acte va servir per a reafirmar el llegat d’una autora que va fer de la paraula un refugi, i de la poesia, una forma de resistència silenciosa.
