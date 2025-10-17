Electromobilitat
Una delegació de BYD visita València en plena busca de sòl per a la seua megafactoria espanyola
Els emissaris de la multinacional xinesa es reunixen amb empresaris valencians, i els fabricants d’automoció tenen en el seu radar tres localitzacions: Sagunt, Cheste i Requena
Una delegació del grup d’automoció xinés BYD ha visitat València en plena busca de sòl per a la seua megafàbrica espanyola. Els emissaris de la multinacional asiàtica es van reunir amb empresaris valencians en una trobada que es va produir fa uns mesos, però que no ha transcendit fins ara, segons ha confirmat Levante-EMV. Les marques xineses d’automoció necessiten almenys acoblar els seus vehicles a Europa per a no pagar aranzels i tenen València en el punt de mira pel port i per l’accés a mà d’obra qualificada, i en eixe context BYD prepara l’anunci de la seua fàbrica.
Els fabricants d’automoció tenen en el seu radar tres localitzacions a València: Sagunt, Cheste i Requena. Sagunt és un punt prioritari per les seues connexions per vaixell i ferrocarril, a més de l’al·licient de la gigafactoria de Volkswagen. Cheste va ser el terreny inicialment triat per Tesla per a la seua segona gigafactoria de cotxes elèctrics a Europa (la firma liderada per Elon Musk va firmar un memoràndum d’entesa després de visitar el municipi el 6 de juny de 2023). Requena oferix terreny a baix preu, està ben comunicat, rebrà una inversió multimilionària per a reforçar la seua xarxa elèctrica per a poder rebre grans projectes industrials i una empresa automobilística ja va estar buscant sòl allí fa uns mesos.
Opció preferent
L’automobilística BYD ha situat Espanya com la seua opció preferent per a la seua tercera planta d’assemblatge a Europa, segons va avançar Reuters, que citava dos fonts coneixedores de les negociacions. L’anunci oficial podria fer-se a finals d’enguany. Entre els motius per a posar en marxa la planta a Espanya hi ha els costos de fabricació relativament baixos i la producció d’energia renovable que garantix electricitat barata (enfront del que ocorre en altres països candidats com Alemanya).
BYD és el líder mundial de cotxes endollables (elèctrics 100 % purs i híbrids). La companyia acaba de produir el seu vehicle endollable número 14 milions. El nom BYD respon a les tres inicials de la frase anglesa “Build Your Dreams”, que significa “Construïx els teus somnis”. És una multinacional tecnològica fundada en 1995 i present a Europa des de 1998. La companyia construïx una fàbrica a Turquia (país exempt d’aranzels per les relacions comercials amb la UE) i una altra a Hongria.
En el punt de mira
L’interés per Espanya de BYD ha tornat a posar València en el punt de mira del sector després de l’entrada de Volkswagen amb la gigafactoria de bateries de Sagunt i la busca de terrenys de Tesla per a una gigafactoria de cotxes elèctrics. Els productors xinesos, que són els líders mundials en fabricació de cotxes elèctrics, instal·laran fàbriques a Europa per a esquivar els aranzels.
Empreses xineses d’automoció, segons ha confirmat este periòdic, rastregen València a la recerca de sòl per a instal·lar una fàbrica de cotxes elèctrics. L’ambaixador de la República Popular de la Xina a Espanya, Yao Jing, ja va revelar fa uns mesos l’interés de dos fabricants de vehicles elèctrics per València i va destacar com a punts clau el port i l’accés a mà d’obra qualificada.
Vendes
L’interés dels fabricants d’automòbils elèctrics per instal·lar plantes de producció a València coincidix amb el creixement de les vendes d’estos models a Europa i a València. Les compres de cotxes elèctrics s’han disparat a València amb l’arribada dels cotxes barats i l’ajust de preus que ha fet Tesla amb el Model 3, el vehicle més exitós de la companyia a Espanya. Segons dades de la Direcció General de Trànsit, un 18 % dels cotxes comprats per particulars a València en setembre van ser elèctrics purs. El líder de vendes de cotxes elèctrics a Europa és el grup Volkswagen.
