Els veïns del Cabanyal se sumen a les crítiques contra els pressupostos participatius
L’associació veïnal rebutja l’exclusió de la proposta “altament demanada pel veïnat” d’oferir places d’aparcament per a residents (zona verda i taronja) en els carrers interiors
Esta mateixa setmana, els veïns de la Petxina han manifestat el seu malestar per l’expulsió de tres projectes “perfectament viables”
L’Associació de Veïns del Cabanyal-Canyamelar ha explicat, en les seues xarxes socials, que enviarà un escrit a la Regidoria de Mobilitat per a preguntar el motiu pel qual s’ha exclòs la proposta “altament demanada pel veïnat” d’oferir places d’aparcament per a residents (zona verda i taronja) en els carrers interiors.
“La nostra proposta, amb un suport ampli del veïnat i sol·licitada en nombroses ocasions per a donar seguretat als vianants en les travessies i lluitar contra l’ocupació de voreres dels cotxes, però, alhora, donar una solució a la falta d’aparcament per als residents, s’ha vist mutilada incomprensiblement com si a l’Ajuntament —que ja va obviar la reserva d’espais per a fer aparcaments en altura en favor d’edificis turístics— li faltara pintura verda o taronja per a poder executar un projecte de millora senzill que afavorisca als residents l’aparcament a l’arribar del seu treball”, han assenyalat.
Per això, els veïns exigixen la creació d’aparcaments per a residents en qualsevol de les seues vies mitjançant l’execució d’aparcaments en altura públics i per a residents, “com s’està fent en moltes ciutats i com preveu el PAC”. Reservar zones d’aparcament per a residents (zona verda i taronja, segons la zona). O l’adequació de solars en condicions per a poder pintar places d’aparcament legal “en lloc de tindre solars bruts i abandonats”.
Finalment, l’associació veïnal del Cabanyal ha denunciat “el furt a la ciutadania” de la possibilitat de votar “una proposta redona” que oferix solucions a curt, mitjà i llarg termini per a millorar la via pública i l’aparcament en el barri. “No podem tolerar que l’Ajuntament pretenga que siguem l’aparcament dels vehicles vells que no poden accedir a València a causa de la instauració de la ZBE, amb límit a Serreria, i que tinguem cada vegada més cotxes de no residents que prenen per assalt les places d’aparcament del barri i les voreres per als vianants”, conclouen.
Al respecte, el regidor de Compromís Giuseppe Grezzi ha traslladat als veïns del Cabanyal que portaran la seua proposta a la comissió del ple per a aconseguir el citat estacionament regulat i posar fre als problemes d’aparcament, infraccions i trànsit. “A hores d’ara de legislatura, ja és innegable que si hi ha una fita que no se li podrà negar a María José Catalá quan deixe l’alcaldia de València en 2027, eixa serà el fet d’haver convertit la seua obsessió pel trànsit i per l’aparcament quan estava en l’oposició en el principal problema per als veïns de la ciutat. Uns veïns que reclamen a Catalá que continue aplicant les polítiques en matèria de mobilitat que aplicava Compromís”, ha afirmat Grezzi.
“Criteris erronis i arbitraris”
Cal recordar que, fa tres dies, els veïns de la Petxina també van criticar els pressupostos participatius, actualment en fase de votació, perquè, al seu juí, “s’han descartat propostes basant-se en criteris erronis i arbitraris, que s’apliquen de manera desigual i deixen fora del procés projectes perfectament viables”. Veïns de l’associació van exigir que es paralitzen les votacions fins que no s’aclarisquen de manera pública i transparent els motius de l’eliminació d’estes propostes. “En cas contrari, el procés podria ser impugnat per vulnerar les seues pròpies bases”, van advertir.
Les propostes excloses que l’associació sol·licita que es revisen de manera urgent són la conversió en zona integralment per als vianants de la superilla de la Petxina, la redacció del projecte per a dos places en l’avinguda Àngel Guimerà i la redacció del projecte per a una plaça en el carrer Palleter.
