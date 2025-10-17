L’AVL es revolta contra el “terraplanisme lingüístic” del Consell
La presidenta de l’Acadèmia, Verònica Cantó, va al xoc davant del setge pressupostari de PP i Vox, en una obertura de curs que ha comptat amb el suport del Govern, la Diputació i tota l’esquerra
“Ací ens parirem, ací estem i ací seguirem”. Parafrasejant Estellés i convertides estes huit paraules en declaració de resistència, la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha conclòs este matí un encés discurs, en l’obertura de curs de l’AVL, contra el Consell de Mazón i PP i Vox després d’un any en què la llengua com a “conflicte” ha tornat al centre del debat polític.
Malgrat la solemnitat institucional que envolta estos actes acadèmics, Cantó, que inicia el seu últim any com a presidenta, ha deixat de costat tot eufemisme i llenguatge diplomàtic per a anar directament al gra: l’AVL i el valencià estan “possiblement en un dels moments més crítics de la seua història recent”. “Som molt conscients que el que està en joc és la nostra llengua, necessitem l’ajuda i la col·laboració de tots i cada un de vosaltres; demanem al conjunt de la societat eixir del fang, de tots els fangs, no interioritzar ni normalitzar el discurs d’odi, sinó combatre’l amb determinació, fermesa i fortalesa”, ha proclamat, en esta particular petició d’auxili en un monestir que va ser presó, a Sant Miquel dels Reis.
Cantó ha qualificat este últim any de “dur, difícil, inèdit i inaudit” per a l’AVL, “un any de complexitat extrema a causa de la concatenació de determinats fets, originats en l’esfera governamental, que han suposat un atac frontal al valencià i a tot el que es fa en la llengua pròpia”.
Cantó i, abans que ella, l’acadèmica Immaculada Cerdà, durant la lectura de la memòria, han desglossat molts d’estos “fets”: la destralada pressupostària del 25 % en el pressupost de la Generalitat a l’AVL, el retorn al debat sobre la denominació de la llengua, la situació d’Alacant (dins o fora) respecte al domini lingüístic valencià, la qüestió del topònim de València, la declarada vocació d’“asfixiar” la institució o, ara, l’intent per canviar la llei de creació i el nom de l’AVL.
“Mai s’havia arribat a expressar amb tanta claredat els intents desestabilitzadors i deslegitimadors de l’arquitectura institucional amb la qual ens hem dotat els valencians en l’exercici de la nostra sobirania i com a afirmació del nostre autogovern”, ha dit. Un atac frontal, hostil, ha dit en un altre passatge del discurs, llargament ovacionat.
Convertit en un acte de “resistència”, l’AVL ha pogut constatar la resposta institucional dels partits i els governs amb presència progressista. El solemne acte d’obertura de curs ha estat presidit per la ministra de Ciència, Diana Morant, que ha recordat el “rescat” del Govern d’Espanya, amb una ajuda de quasi 200.000 euros per a desenrotllar projectes de la institució. O la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, que també finançarà amb 200.000 euros projectes que permetran celebrar “amb dignitat”, ha dit Cantó, l’Escriptor de l’Any, Almela i Vives.
La jornada, que ha començat amb més de mitja hora de retard (la ministra tornava d’un acte a Villena), s’ha convertit en un desembarcament de càrrecs de partits d’esquerra i de suport institucional. Allí han estat, a més de Diana Morant i un ampli grup de regidors del PSPV a València, com Borja Sanjuán o María Pérez; els diputats de Compromís Joan Baldoví o Maria Josep Amigó, així com d’Ens Uneix, amb la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix. Per part de la Generalitat, la màxima representació l’ha ostentada el director general de Política Lingüística, Ignacio Martínez Arrué, i el subdirector, Vicent Satorres.
Amb totes les mirades centrades en el Consell, la presidenta de la institució ha apel·lat al consens, llegint precisament unes paraules d’Eduardo Zaplana, quan es va aprovar la llei de creació de l’AVL, fa 25 anys. “Senyories, amb la creació de l’AVL, qui ha guanyat ha sigut el poble valencià. Em sent orgullós que este noble ofici trobe en este pacte l’objecte de la seua existència. No pot haver-hi valencians de primera i de segona. Hem establit les bases d’un futur esperançador”, ha evocat Cantó, que s’ha preguntat: “A on ha quedat eixe esperit de pacte?”.
