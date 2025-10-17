Mazón, sobre si assistirà al funeral d’estat per la dana: “No he de contestar a través dels mitjans a cap associació”
El president de la Generalitat assegura que el seu executiu està “col·laborant” en l’organització de l’homenatge a les víctimes de les inundacions i evita respondre sobre la petició de l’associació de víctimes que li exigix que no acudisca a l’esdeveniment
Manuel Lillo
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha aclarit si assistirà, el pròxim 29 d’octubre, al funeral d’estat organitzat per a retre homenatge a les 229 víctimes mortals de la dana, just un any després de les inundacions.
En la seua visita d’este divendres a Alacant, a on ha acudit per a reunir-se amb l’alcalde d’Agost, Juanjo Castelló, en la Casa de les Bruixes, seu de la presidència del Consell en la ciutat, Mazón ha sigut preguntat sobre la seua assistència a este esdeveniment i també sobre l’exigència de l’Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29-O, que el dia anterior va assegurar, a través de la seua presidenta, Rosa Álvarez, que el president de la Generalitat “no és benvingut”. “Que ni se li ocórrega vindre”, va advertir.
Respecte a esta última qüestió, el cap del Consell ha mostrat el seu “màxim respecte” i ha argumentat que no creu “que haja de contestar, ni entrar en cap mena de narració, a cap víctima ni a cap associació a través dels mitjans de comunicació”. Segons Mazón, “el millor que podem fer és tindre la porta oberta i amb les millors condicions, com saben que sempre han tingut en qualsevol circumstància i condició”.
Sobre si assistirà o no a este esdeveniment, Mazón ha afirmat que, des del seu executiu, estan “aportant la màxima col·laboració als qui l’estan organitzant”, en referència al Govern central, i s’ha referit a la “comissió de treball” que, segons ell, “ha d’anar en el millor sentit possible, amb el màxim respecte i amb les millors condicions perquè tots puguem acudir mostrant eixe respecte”.
El president de la Generalitat, que no ha acceptat més preguntes, ha sigut esbroncat mentres intervenia des de l’avinguda Doctor Gadea d’Alacant, a on es troba la Casa de les Bruixes, per part d’un ciutadà que demanava la seua “dimissió”.
