Paiporta celebrarà una vigília en memòria de les víctimes de la dana en el primer aniversari
L’Ajuntament decreta tres dies de dol oficial els pròxims 28, 29 i 30 d’octubre com a símbol de dol i respecte a les persones mortes en la tragèdia
L’Ajuntament de Paiporta ha organitzat una vigília en memòria de les víctimes mortals de la dana el dimecres 29 d’octubre, davant de l’esplanada de l’ajuntament. Quan es complix un any de la tragèdia que va marcar la història recent d’este municipi i desenes de pobles més de la província de València, el consistori convoca la ciutadania el 29 d’octubre a les 19:30 hores a l’esplanada de l’ajuntament.
L’acte inclourà tres minuts de silenci i la col·locació de ciris en record de les persones mortes, com a símbol de dol i respecte. A més, el consistori ha decretat tres dies de dol oficial, els dies 28, 29 i 30 d’octubre, durant els quals les banderes onejaran a mitja asta en els edificis municipals.
Este acte d’homenatge i record tindrà lloc el mateix dia que està previst el funeral d’estat de les víctimes de la dana, que se celebrarà en el Museu de les Ciències de València la vesprada del 29 d’octubre. Precisament per a no coincidir amb la celebració del funeral d’estat, la manifestació contra la gestió del Consell de Carlos Mazón en la dana que se celebrava tots els dies 29 es traslladarà este mes d’octubre al dia 25. Però l’Acord Social Valencià, convocant de les manifestacions i format per 200 entitats, ha previst també actes reivindicatius i d’homenatge per al mateix dia 29: a les 13 hores, una protesta en la plaça de la Mare de Déu de València, i, a les 18 hores, una marxa pels pobles afectats per la dana de l’Horta Sud, que coincidirà amb la vigília organitzada a Paiporta.
